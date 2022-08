LIVE India vs Zimbabwe, 1st ODI: जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ हरारे स्‍पोट्स क्‍लब में जारी वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने मेजबान टीम को 189 रन पर ऑलआउट कर दिया है। दीपक चाहर के अलावा अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्‍णा को तीन-तीन विकेट मिले। जिम्‍बाब्‍वे का टॉप ऑडर पूरी तरह से फ्लॉप रहा। महज 110 रन पर ही मेजबान टीम के आठ बल्‍लेबाज आउट हो गए। हालांकि नौवें विकेट के लिए रिचर्ड नगरावा और ब्रेड इवान्‍स के बीच 70 रन की साझेदारी ने जिम्‍बाब्‍वे की वापसी कराई।Also Read - T20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी टीम थोड़ा नर्वस, लेकिन हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं: Rishabh Pant

इससे पहले टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्‍तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. आज दीपक चाहर लंबे अंतराल तक चोट से जूझने के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं. केएल राहुल (KL Rahul) ने कहा कि यहां सुबह में यह मैच जल्दी शुरू हो रहा है तो ऐसे में पिच पर नमी शुरुआती पहले घंटे में गेंदबाजों को मदद कर सकती है. यह बढ़िया पिच दिख रही है. कई खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है तो उनके लिए खुद को चैलेंज करने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है.