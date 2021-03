India vs England, 3rd ODI, Live Cricket Score: भारत-इंग्लैंड के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune) में 28 मार्च को तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. इंग्लैंड ने टॉम कर्रन की जगह मार्क वुड को टीम में शामिल किया है, जबकि भारत ने भी एक बदलाव करते हुए कुलदीप यादव की जगह टी नटराजन को अंतिम एकादश में जगह दी है. तीन मुकाबलों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. ऐसे में यह मुकाबला निर्णायक बन चुका है. Also Read - India vs England, 3rd ODI: रोहित शर्मा-शिखर धवन का नया कारनामा, ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज जोड़ी को पछाड़ा

टीमें: Also Read - India vs England, 3rd ODI: 'निर्णायक मुकाबले' में Virat Kohli ने हासिल किया ये खास मुकाम

भारत: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, टी नटराजन. Also Read - India vs England, 3rd ODI: भारतीय टीम में T Natarajan को मौका, जानिए इंग्लैंड की Playing XI

इंग्लैंड: जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, दाविद मालन, जोस बटलर (कप्तान/ विकेटकीपर), लियाम लिविंगस्टोन, मोईन अली, सैम कर्रन, आदिल राशिद, रीफ टॉप्ले, मार्क वुड.