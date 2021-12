PKL Live Score- Puneri Paltan vs Patna Pirates & Telugu Titans vs Haryana Steelers: प्रो कबड्डी लीग (PKL) में आज दो मैच खेले जाने हैं. पहला मैच शाम 7.30 बजे पुनेरी पलटन और पटना पाइरेट्स की बीज खेला जाएगा. कबड्डी लीग के सीजन 8 का यह 17वां मैच होगा. तीन बार की चैंपियन पटना पाइरेट्स यहां पुनेरी पलटन को आज अपनी धार दिखाना चाहेगी. इस सीजन दोनों टीमों का यह तीसरा मैच है.Also Read - South Africa vs India, 1st Test: लुंगी एनगिडी के छह विकेट हॉल के आगे 327 रन पर ढेर हुई भारतीय टीम

पटना पाइरेट्स ने इस बार हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ जीत से शुरुआत की थी लेकिन यूपी योद्धा के खिलाफ उसे 1 अंक के मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. पुनेरी पलटन की बात करें तो उसने दबंग दिल्ली के खिलाफ इस बार हार से शुरुआत की थी. लेकिन तेलुगू टाइटन्स के खिलाफ अपना मैच जीतकर उसने सीजन की पहली जीत का स्वाद चखा.

इसके बाद दिन का दूसरा मुकाबला तेलुगू टाइटन्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच है. तेलुगू टाइटन्स ने इस सीजन तमिल थलाइवाज के खिलाफ टाई से अपने अभियान की शुरुआत की थी. इसके बाद अपने दूसरे मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा. आज तीसरे मुकाबले के साथ वह जीत का जोर लगाना चाहेगी. हरियाणा स्टीलर्स की टीम को अपने पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. आज वह भी अपनी पहली जीत की कोशिश करती दिखाई देगी. हरियाणा को पहले पटना पाइरेट्स ने और फिर जयपुर पिंक पैथर्स ने मात दी थी.