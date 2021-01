Load More

लंबे इंतजार के बाद आज सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy 2021) के फाइनल मुकाबले का दिन आ ही गया. आज खिताबी जंग में दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) की कप्‍तानी वाली तमिलनाडु की टीम का मुकाबला बडोदरा (Tamil Nadu vs Baroda, Final) से होने जा रहा है. तमिलनाडु की टीम बेहद मजबूत और अनुभवी नजर आ रही है. इसके विपरीत बडोदरा ने तमाम तरह के विवादों का सामने कारने के बावजूद खेल के दौरान अपनी निरंतरता को बनाए रखा. Also Read - Syed Mushtaq Ali Trophy 2021: कब और कहां देख सकते हैं तमिलनाडु vs बड़ौदा फाइनल मैच

Live Score । Syed Mushtaq Ali Trophy 2021 Final । Tamil Nadu vs Baroda

तमिलनाडु ने क्‍वार्टर फाइनल में हिमाचल प्रदेश और सेमीफाइनल में राजस्‍थान के मात देने के बाद फाइनल तक का सफर तय किया है. इसी तरह अगर बडोदरा की बात की जाए तो 27 जनवरी को केदार देवधर की कप्‍तानी वाली इस टीम ने क्‍वार्टर फाइनल में हरियाणा को मात दी थी. फिर पंजाब को सेमीफाइनल में हराने के बाद बडोदरा ने फाइनल में अपनी जगह पक्‍की की. Also Read - Syed Mushtaq Ali Trophy: Arun Karthik ने खेली दमदार पारी, तमिलनाडु फाइनल में

बडोदरा के कप्‍तान क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) थे. हालां‍कि पिता के निधन के चलते उन्‍हें बीच में ही टूर्नामेंट छोड़कर बाहर जाना पड़ा था. इससे पहले क्रुणाल पांड्या का उपकप्‍तान दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) से झगड़ा भी चर्चा का विषय बना रहा था. दीपक टूर्नामेंट को बीच में ही छोड़कर वापस लौट गए. उन्‍होंने बडोदरा क्रिकेट संघ में क्रुणाल पांड्या के खिलाफ शिकायत भी की है.