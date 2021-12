Live Score Tamil Thalaivas vs U Mumba, Pro-Kabaddi League 2021: प्रो-कबड्डी लीग में सोमवार को आज दो मैच खेले जा रहे हैं. पहला मैच तमिल थलाइवाज और यू-मुम्‍बा के बीच है जो शाम साढ़े सात बजे से शुरू हो जाएगा जबकि दूसरे मैच की बात की जाए तो रात साढ़े आठ बजे से यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर्स की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों ही मुकाबले शेरेटन ग्रैंड बेंगलुरू वाइटफील्‍ड होटल एंड कंवेंशन सेंटर में खेला जाएगा. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍मय से हम आपके समक्ष दोनों मैचों का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.Also Read - UP Yoddha vs Jaipur Pink Panthers, Live Streaming: यूपी-पैंथर्स के बीच आज होगा मुकाबला, जानें Match Timing

ऐसे में दोनों ही टीमें बढ़त बनाकर रखना चाहेंगी ताकि अंतिम स्‍तर पर प्‍लेऑफ में जगह बनाने में उन्‍हें ज्‍यादा परेशानी ना हो. यू-मुम्‍बा की बात की जाए तो उन्‍होंने अबतक एक मैच जीता है और एक मैच में उन्‍हें शिकस्‍त मिली है. उधर, तमिल थलाइवा की बात की जाए तो उन्‍हें एक मैच में शिकस्‍त झेलनी पड़ी जबकि एक मुकाबला तेलगू टाइटंस के साथ 40-40 से बराबरी पर खत्‍म हुआ था. Also Read - Tamil Thalaivas vs U Mumba Live Streaming: जानें कितने बजे शुरू होगा थलाइवाज-मुम्‍बा के बीच मैच ?