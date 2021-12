Live Score Tamil Thalaivas vs U Mumbai PKL 2021: तमिल थलाइवाज (TT) और यू-मुम्‍बा (UM) के बीच खेला गया आज का पहला मैच रोमांचक मोड़ पर आकर ड्रॉ हो गया. मैच का फैसला अंतिम रेड से हुआ, जब मुंबा के सतीश के सामने डू और डाई रेड थी लेकिन अपनी टीम को यहां तक लाने वाले सतीश इस बार स्कोर नहीं दिला पाए और हार के मुंह से बचकर आई मुंबा यहां जीत से चूक गई और अंत में उसे 30-30 के स्कोर के साथ टाई से संतोष करना पड़ा.Also Read - UP Yoddha vs Jaipur Pink Panthers, Live Streaming: यूपी-पैंथर्स के बीच आज होगा मुकाबला, जानें Match Timing

दूसरे मैच की बात की जाए तो रात साढ़े आठ बजे से यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर्स की टीमें आमने-सामने हैं. दोनों ही मुकाबले शेरेटन ग्रैंड बेंगलुरू वाइटफील्‍ड होटल एंड कंवेंशन सेंटर में खेला जाएगा. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍मय से हम आपके समक्ष दोनों मैचों का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.

पहले मैच की बात करें तो मैच के पहले हाफ में थलाइवाज के पास 10 अंको की बड़ी बढ़त थी लेकिन हाफ टाइम से पहले मुंबा ने जोरदार वापसी करते हुए विरोधी टीम की लीड को सिर्फ 2 अंकों तक सीमित कर दिया. दूसरे हाफ में उसने अपना खेल और बेहतर बना दिया और कुछ देर बाद वह मैच में पहली बार लीड ले पाई. अंत तक उसने 1 और 2 अंकों की लीड बनाए रखी लेकिन आखिरी 30 सेकंड में वह यह लीड कायम नहीं रख पाई और उसे यहां ड्रॉ से ही संतोष करना पड़ा.