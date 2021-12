PKL Live Score- UP Yoddha vs Gujarat Giants: प्रो कबड्डी लीग (PKL) में दिन के दूसरे मैच में यूपी योद्धा (UP Yoddha) की टीम गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants) का मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों टीमों का यह इस सीजन चौथा मुकाबला है. यूपी योद्धा अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई है, जब उसने अपने दूसरे मैच में तीन बार की चैंपियन पटना पाइरेट्स को एक अंक से हराया था. लेकिन इसके अलावा वह बंगाल वॉरियर्स और जयपुर पिंक पैंथर्स से हार गई है. दूसरी ओर गुजरात जायंट्स की बात करें तो उसने जयपुर को हराकर जीत से इस सीजन की शुरुआत की थी. इसके बाद डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स ने मात दी और दंबग दिल्ली के खिलाफ मैच टाई हो गया.Also Read - Pro Kabaddi 2021, Jaipur Pink Panthers vs U Mumba, Live Streaming: यहां देखें सीजन के 21वें मैच का लाइव टेलीकास्ट

12 टीमों की इस लीग में अभी यह शुरुआत ही है लेकिन दोनों टीमें अपनी स्थिति को अभी से मजबूत बनाना चाहेंगी. इससे पहले दिन के पहले मुकाबले में दबंग दिल्ली (DD) ने अपना खिताब बचाने उतरी बंगाल वॉरियर्स (BW) को 52-35 के अंतर से हराकर सीजन की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. यह अभी इस लीग का 19वां ही मैच था.

यूपी के स्टार खिलाड़ी प्रदीप नरवाल से आज उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद है. अगर प्रदीप आज यहां 12 अंक हासिल कर लेते हैं, तो वह इस लीग में 1200 अंक अर्जित करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

Gujarat Giants Full Squads:रेडर- अजय कुमार, भुवनेश्वर गौर, हरमनजीत सिंह, हर्षित यादव, महेंद्र राजपूत, मनिंदर सिंह, प्रदीप कुमार, राकेश नरवाल, राकेश सुनगोरिया, रतन के, सोहित मलिक, सोनू सिंह

ऑल राउंडर- हादी ओश्तोराकी

डिफेंडर्स- अंकित, रविंद्र पहल, देविंदर अमर सिंह, परवेश भैंसवाल, गिरीश मारुति, सुमित, वैशव चौधरी, सोलेमन पहलेवानी, सुनील कुमार.

UP Yoddha Full Squads: रेडर-अमन हूडा, अंकित, गुलवीर, जेम्स कमवेती, मोहम्मद ताघी, प्रदीप नरवाल, रोहित, रोहित तोमर, साहिल, श्रीकांत जाधव, सुरेंद्र गिल

डिफेंडर-आशू सिंह, आशीष नागर, बिंटू नरवाल, नीतेश कुमार, शुभम कुमार, गौरव कुमार, सुमित

ऑलराउंडर-गुरदीप, नितिन पंवार.