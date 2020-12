Live Streaming Cricket India vs Australia 2020-21 Also Read - ICC Test Rankings: विराट कोहली फिर बने नंबर-2, Ajinkya Rahane ने टॉप-10 में बनाई जगह

India vs Australia 1st Test Adelaide Oval in Adelaide, live starts at 9.30 pm IST: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच गुरुवार से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। टीम इंडिया का ये विदेश में ये पहला डे-नाइट टेस्ट होगा। भारतीय टीम को नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की सेवाएं सिर्फ पहले टेस्ट में ही मिल पाएगी। क्योंकि इसके बाद कोहली पितृत्व अवकाश के तहत स्वदेश लौट आएंगे। Also Read - India vs Australia Test Series: 'हमारे पास मजबूत पेस अटैक है लेकिन हमें Ishant Sharma की कमी खलेगी'

India vs Australia 1st Test Adelaide Oval in Adelaide Live when and where to watch live telecast, live streaming, online Coverage Also Read - India vs Australia Test Series: ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने Virat Kohli के लिए बनाया ये खास प्लान

Here’s all you need to know about India vs Australia Day-Night Test

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच गुरुवार (17 दिसंबर 2020) से खेला जाएगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) का पहला डे-नाइट टेस्ट कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला डे-नाइट टेस्ट एडिलेड ओवल में खेला जाएगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुलाबी गेंद (Pink Ball Test) से टेस्ट मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिंक बॉल टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9 : 30 बजे से खेला जाएगा।

भारत और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के बीच पहले टेस्ट मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 9 :00 बजे होगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट मैच की Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण आप Sony SIX, Sony TEN 1 और Sony TEN 3 पर देख सकते हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट की Live Streaming कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच की live streaming आप SonyLIV app पर देख सकते हैं।