T10 League 2021 अबू धाबी टी10 लीग में आज खिताबी जंग होनी हैं. आमने सामने हैं दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स (Delhi Bulls vs Northern Warriors, Final) दिल्‍ली की कमान डेवेन ब्रॉवों के हाथों में है तो वहीं, नॉथर्न वॉरियर्स का नेतृत्‍व उनके हमवतन विकेटकीपर बल्‍लेबाज निकोलस पूरन करेंगे. दोनों ही टीमें अबतक टूर्नामेंट में बेहद शानदार फॉर्म में नजर आ रही हैं. ऐसे में यह कह पाना बेहद मुश्किल है कि कौन सी टीम खिताब पर कब्‍जा करेगी. Also Read - Abu Dhabi T10 League: क्रिस गेल ने आधे घंटे में खेले दो मैच, फिर भी फाइनल से बाहर हुई टीम

Live Streaming, Delhi Bulls vs Northern Warriors, Final , When and Where to Watch Live Cricket Score Also Read - Abu Dhabi T10 League का शेड्यूल घोषित, यहां जाने- हर खास बात

दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स खिताबी मुकाबला कब खेला जाएगा ?

दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबला आज यानी शनिवार को खेला जाएगा. Also Read - Abu Dhabi T10 League: तूफानी ओपनर Chris Gayle, रसेल, ब्रावो और Shahid Afridi अब इस टी10 लीग में करेंगे चौकों और छक्कों की बारिश

दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स खिताबी मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

दिल्‍ली बुल्‍स और नॉथन वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबला कितने बजे से खेला जाएगा ?

दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबला भारतीय समयानुसार आज रात साढ़े नौ बजे से खेला जाएगा.

दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबले का लाइव टेलीकास्‍ट टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं ?

दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबले को सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है.

दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं ?

दिल्‍ली बुल्‍स और नॉर्थन वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर देख सकते हैं.