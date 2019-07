Icc World Cup 2019: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को सेमीफाइनल मुकाबला पूरा नहीं हो सका था. तेज बारिश के कारण कल का मैच धुल गया था. ऐसे में क्रिकेट फैन्स के मन में एक ही सवाल है कि क्या आज का मैच हो पाएगा. वह लगातार मैनचेस्टर के मौसम पर नजर बनाए हुए हैं. हम आपको बताते हैं कि आज मैनेस्टर के आसमान का हाल कैसा है.

वैसे इंग्लैंड में विश्वकप के आयोजन के साथ ही आयोजकों को पता था कि वहां किसी भी समय बारिश हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने सेमीफाइलन के लिए एक अतिरिक्त दिन रखा हुआ था. अगर सबकुछ ठीक रहता है कि दोपहर 3 बजे दोबारा मैच शुरू होगा. न्यूजीलैंड की टीम कल के स्कोर 46.1 ओवर में 5 विकेट पर 211 रन से आगे खेलना शुरू करेगी.

The good news is no rain expected at Old Trafford today. The chances of rain btw 0% to 10%. It will be mostly cloudy but with few sunny spells at times. A very good chance for a result without using the DLS method.#CWC19#CWC2019 #INDvNZ #INDvsNZ #NZvsIND #NZvInd#SemiFinal1

