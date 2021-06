Live Cricket Score, India vs New Zealand WTC Final, Day 5, Ball by Ball Commentary from The Rose Bowl, Southampton Also Read - WTC फाइनल- 5वां दिन: भारत ने ली कीवियों पर बढ़त, क्या मैच जीतेगी टीम इंडिया!

भारत की प्लेइंग इलेवन (India Playing XI): विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उप कप्तान), रिषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी। Also Read - India vs New Zealand: केन विलियमसन की स्‍लो बल्‍लेबाजी पर वीरेंद्र सहवाग ने लिए मजे, शेयर किया मजेदार वीडियो

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन (New Zealand Playing XI): टॉम लेथम, डेवोन कॉन्वे, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वाटलिंग (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, काइल जैमीसन, नील वैगनर, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट। Also Read - माइकल वॉन बोले- मैच कहीं और होता तो न्‍यूजीलैंड जीत चुकी होती, भारतीय फैन्‍स ने कुछ यूं लगाई क्‍लास