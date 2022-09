आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान से रिटायर क्रिकेटरों की लीग लीजेंड्स क्रिकेट लीग (LLC) की चैरिटी मैच से शुरुआत हो रही है. इस मैच में इंडिया महाराज की टीम वर्ल्ड जायंट्स से भिड़ेगी, जिसमें भारत के और दुनिया के नामचीन रिटायर क्रिकेटर हिस्सा लेंगे. इस मैच का मकसद दुनिया के महान ऑलराउंडर कपिल देव के एनजीओ खुशी फाउंडेशन के लिए रकम जुटाना है.Also Read - टी20 विश्व कप में वानिडु हरसंगा से सावधान रहें सभी टीमें : मुथैया मुरलीधरन

बता दें इंडिया महाराज की कप्तानी वीरेंदर सहवाग करेंगे, जबकि वर्ल्ड जायंट्स की टीम के कप्तान साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैक कालिस करेंगे. यह मैच शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा. बता दें यह इस लीग का दूसरा सीजन है. इसका पहला सीजन इस साल की शुरुआत में ही मस्कट में आयोजित किया गया था.

#Legends of @IndMaharajasLLC & @WorldGiantsLLC will play a special T20 match on 16th Sept, 2022 at Eden Gardens, Kolkata to celebrate India@75.

Book your tickets on @bookmyshow – https://t.co/AdbarNv4PF #LLCT20 #BossLogonKaGame #LegendsLeagueCricket #AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/DQlotuCiwD

— Legends League Cricket (@llct20) September 14, 2022