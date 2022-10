Legends League Cricket 2022: लीजेंड लीग क्रिकेट के मुकाबले में यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) से धक्‍कामुक्‍की के मामले में ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज मिशल जॉनसन (Mitchell Johnson) के खिलाफ कार्रवाई की गई है. जॉनसन पर 50 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ इंडिया कैपिटल्‍स फ्रेंचाइजी के इस खिलाड़ी को चेतावनी भी दी गई है. भीलवाड़ा किंग्‍स की तरफ से जॉनसन के खिलाफ यूसुफ पठान मैच में बल्‍लेबाजी कर रहे थे. तभी यह मामला सामने आया.Also Read - केआरके को मिली जमानत, ऋषि कपूर और इरफान खान के बारे में किया था विवादित ट्वीट

घटना की जांच के बाद इस लीग के आयुक्त रवि शास्त्री की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति ने जॉनसन को दंडित करने और साथ ही आधिकारिक चेतावनी देने का फैसला किया.

#ICYMI: Things got really heated in @llct20 between Yusuf Pathan and Mitchell Johnson. 🔥 pic.twitter.com/4EnwxlOg5P

— Nikhil 🏏 (@CricCrazyNIKS) October 2, 2022