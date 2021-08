भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) के अध्यक्ष अजय सिंह ने टोक्यो खेलों में मुक्केबाजों के प्रदर्शन पर कहा कि अब फोकस भारतीय मुक्केबाजों को ओलंपिक जैसी उच्च दबाव वाली प्रतियोगिताओं के लिए मानसिक रूप से मजबूत करने पर होगा।Also Read - Tokyo Olympics के एक और इवेंट से पीछे हटीं स्टार जिमनास्ट सिमोन बाइल्स

पांच पुरुष और चार महिलाओं सहित नौ मुक्केबाजों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था लेकिन केवल लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा) ही सेमीफाइनल में पहुंचकर एकमात्र पदक हासिल कर सकीं हैं जो नौ सालों में भारत का पहला ओलंपिक पदक होगा।

पुरुष मुक्केबाजों में डेब्यू कर रहे सुपर हेवीवेट सतीश कुमार ही एक जीत दर्ज कर सके जबकि दुनिया के नंबर एक अमित पंघाल (52 किग्रा) सहित चार शुरुआती दौर में बाहर हो गए।

सिंह ने टोक्यो से फोन पर कहा, ‘‘निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे विशेष रूप से विकास (चोटिल) और अमित की हार का बुरा लग रहा है। मैरीकॉम अपनी प्री क्वार्टर फाइनल बाउट में करीबी अंतर से हारी। इसलिए ये मिश्रित नतीजों वाला प्रदर्शन रहा लेकिन अच्छी बात ये है कि हमें नौ सालों बाद पदक मिला और इसका रंग बेहतर हो सकता है।’’

भारत ने 2016 ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीता था जिसमें देश की कोई भी महिला मुक्केबाज क्वालीफाई भी नहीं कर पाई थी। केवल तीन पुरुषों ने ही क्वालिफाई किया था। उस लिहाज से तोक्यो का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा।

लेकिन कोई भी पुरुष मुक्केबाज जापान में पदक दौर में जगह नहीं बना सका तो इस पर उन्होंने पूछा, ‘‘प्रदर्शन की आलोचना के लिए अभियान खत्म होने तक का इंतजार किया जा सकता है लेकिन मैं बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के पक्ष में नहीं हूं। पिछले चार सालों के प्रदर्शन को अनदेखा नहीं किया जा सकता, इन्हीं पुरुषों और कोचिंग स्टाफ ने हमें अभूतपूर्व उपलब्धियां दिलायी हैं, क्या हम एक खराब नतीजे के सामने इनकी अनदेखी कर सकते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये सभी पिछले साल ही ओलंपिक में खेले होते तो नतीजा इससे बेहतर हुआ होता। लॉकडाउन से लय टूट गई थी। आलोचनाओं का स्वागत है लेकिन लोगों को ‘सूली पर नहीं’ चढ़ाना चाहिए। मैं इन सभी मुक्केबाजों के साथ हूं क्योंकि अगर वे जीतते हैं तो भी वे अपने चेहरों और शरीर पर मुक्के खाते हैं।’’

सिंह ने कहा कि वे कोचिंग स्टाफ का भी पूरा समर्थन करेंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान अब मुक्केबाजों को बेहतर मानसिक सहयोग मुहैया कराना होगा। सिंह ने कहा, ‘‘प्रतिभा काफी है लेकिन हमें मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। ओलंपिक बड़ा मंच है। हमारे पास एक पूर्णकालिक मनोचिकित्सक भी है लेकिन हम देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है।’’