भारतीय बैंडमिंटन स्टार साइना नेहवाल (Saina Nehwal) ने राष्ट्रमंडल खेल (CWG) और हांगझोउ एशियाई खेलों (Asiad) से उन्हें बाहर करने के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ की आलोचना की. दो बार राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रही नेहवाल ने चयन ट्रायल के समय पर सवाल उठाते हैं.

बीएआई ने दो अप्रैल को चयन ट्रायल रखा था जिसमें बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल और हांगझोउ एशियाई खेलों के साथ बैंकाक में आठ से 15 मई तक होने वाले थॉमस कप और उबेर कप की टीम का भी चयन किया गया .

Surprised to see all the articles stating that I don’t want to defend my CWG title and my Asiad medal. I’m just not participating in the trials because I just got back from 3 weeks of Europe events andaccording tothe schedule there’sAsian Championships @BAI_Media @ianuragthakur — Saina Nehwal (@NSaina) April 14, 2022



दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी साइना ने कहा कि उन्होंने बीएआई को इंदिरा गांधी स्टेडियम पर हुए ट्रायल से बाहर रहने की सूचना दे दी थी लेकिन इसके ये मायने नहीं है कि वो इन टूर्नामेंटों में भाग नहीं लेना चाहती थी .

In 2 weeks time , As a senior player to participate in back to back events nonstop is impossible and it’s risking injuries , such short notice is not possible . I’ve conveyed this to BAI but there has been no response from them .It seems like they’re happy to put me out of CWG n — Saina Nehwal (@NSaina) April 14, 2022

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ऐसी खबरें पढ़कर हैरान हूं कि मैं राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भाग नहीं लेना चाहती थी. मैं यूरोप में तीन सप्ताह खेलकर लौटी हूं और इसी वजह से ट्रायल में भाग नहीं लिया. एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते लगातार खेलना संभव नहीं है. इससे चोट लगने का डर है और इतने कम समय पूर्व दी गई सूचना पर तो बिल्कुल नहीं .’’

Asiad. I wish we had better understanding about how to manage a schedule and not announce events with 10 days notice.I’m world no.23 currently and I almost beat the world no.1 Akane in All England . One loss at India open and BAI tries to pull me down. Shocking @Media_SAI — Saina Nehwal (@NSaina) April 14, 2022

उन्होंने कहा, ‘‘मैने बीएआई को इसकी इत्तिला दे दी थी लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया . लगता है कि इन दोनों टूर्नामेंटों से मुझे बाहर रखकर वो खुश हैं.’’

बीएआई ने बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में शीर्ष 15 में शामिल खिलाड़ियों को ट्रायल से छूट दी थी लेकिन विश्व रैंकिंग में 16 से 50वें स्थान पर काबिज खिलाड़ियों को ट्रायल में भाग लेना था .