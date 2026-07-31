CWG 2026: लवप्रीत सिंह ने भारत की झोली डाला एक और सिल्वर, महज 1 किलोग्राम के अंतर से गोल्ड चूके

कॉमनवेल्थ खेलों की वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में भारत का शानदार परफॉर्मेंस जारी है. इस कैटिगरी से भातर को महिला और पुरुष वर्ग से कुल चौथा पदक मिल गया है. गुरुवार को पुरुषों को 110+ किलोग्राम भारवर्ग में लवप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. वह सिर्फ एक किलोग्राम के अंतर से यहां गोल्ड मेडल से चूक गए. उन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में मिलकर 388 किलो वजन उठाया, जबकि न्यूजीलैंड के डेविड एंड्र्यू लिटी ने 389 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड अपने नाम किया.
स्नैच में 28 वर्षीय लवप्रीत सिंह उनसे बहुत आगे थे उन्होंने यहां 176 किलो भार उठाया, जबकि लिटी इस राउंड में 166 किलो ही वजन उठा पाए थे. इसके बाद क्लीन एंड जर्क में लिटी लवप्रीत सिंह से आगे निकल गए. यहां लवप्रीत सिंह ने जहां 212 किलो वजन उठाया, वहीं लिटी इस बार 223 किलोग्राम तक सफल हुए. इस प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड के एंड्र्यू गिफिथ 356kg (165kg+191kg) को ब्रॉन्ज मेडल मिला.
लवप्रीत सिंह ‘स्नैच’ में सबसे ज्यादा भार उठाने वाले वेटलिफ्टर रहे, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में 168 किग्रा वजन उठाया. इसके बाद 173 किग्रा वजन भी सफलतापूर्वक उठाया. अपने अंतिम प्रयास में लवप्रीत सिंह ने 176 किग्रा वजन उठाकर दूसरे स्थान पर चल रहे न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटी के खिलाफ 10 किग्रा वजन की बढ़त हासिल कर ली थी.
इसके बाद ‘क्लीन एंड जर्क’ में, उन्होंने 205 किग्रा और 212 किग्रा वजन उठाया और फिर अपनी आखिरी लिफ्ट में 217 किग्रा उठाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन आखिरी कोशिश सफल नहीं रही.
स्नैच में 166 किग्रा वजन उठाने वाले डेविड लिटी ने क्लीन एंड जर्क में 223 किग्रा का निर्णायक वजन उठाकर लवप्रीत से बहुत कम अंतर से बढ़त बनाते हुए खिताब अपने नाम किया.
कॉमनवेल्थ खेल 2026 में वेटलिफ्टिंग से भारत को मीराबाई चानू ने गोल्ड, हरजिंदर कौर और लवप्रीत सिंह ने सिल्वर, जबकि बिंदियारानी देवी ने ब्रॉन्ज जीतकर कुल 4 पदक भारत की झोली में डाले में हैं. इन खेलों में भारत अब तक 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 10वें पायदान पर है. इन खेलों में ऑस्ट्रेलिया 51 गोल्ड के साथ कुल 110 पदक अपने नाम कर चुका है और वह पदक तालिका में सबसे आगे है.
6 सितंबर 1997 को पंजाब के अमृतसर जिले के बाल सचंदर गांव में जन्मे लवप्रीत सिंह ने स्थानीय वेटलिफ्टर्स से प्रेरित होकर, साल 2010 में 13 साल की उम्र में स्थानीय कोचों की देखरेख में वेटलिफ्टिंग शुरू की.
आर्थिक तंगी के बावजूद, उनके दृढ़ संकल्प और अनुशासित ट्रेनिंग ने उन्हें जूनियर और सीनियर स्तर पर लगातार आगे बढ़ने में मदद की. साल 2017 में पटियाला स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के नेशनल कैंप में शामिल होने से पहले, लवप्रीत ने नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था. शुरुआत में उन्होंने 105 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया और जूनियर कॉमनवेल्थ और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में मेडल जीते.
इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन (IWF) की नई वेट कैटेगरी लागू होने के बाद लवप्रीत 109 किलोग्राम कैटेगरी में चले गए, जहां उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल और 2022 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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