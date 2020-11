Trending Cricket News: इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (IPL 2020) में फ्लॉप रहे वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल (Andre Russell) ने लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier League 2020) में 14 गेंदों पर अर्धशतक ठोक कोलंबो किंग्स (Colombo Kings vs Galle Gladiators) को धमाकेदार जीत दिलाई. टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से ये सबसे तेज पांचवां अर्धशतक है. रसेल की धुआंधार पारी के दम पर कोलंबो किंग्स ने गॉल ग्लेडिएटर्स को 34 रन से पराजित कर दिया. Also Read - LPL 2020 JS vs GG: अविष्का फर्नांडो की नाबाद 92 रन की पारी के दम पर स्टालियंस ने ग्लेडिएटर्स को दी मात

इससे पहले विंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle), भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और अफगानिस्तान के ओपनर हजरतुल्लाह जजई 12 गेंदों पर पचासा जड़ चुके हैं. इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक समरसेट के लिए 13 गेंदों पर ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. Also Read - Lanka Premier League 2020 Live Jaffna Stallions vs Galle Gladiators: लंका प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में कब-कहां और किस टीम के बीच होगी टक्कर, जानें डिटेल

बारिश की वजह से मैच को 5-5 ओवर का कर दिया गया Also Read - India vs Australia: IPL में फ्लॉप रही थी कंगारू तिकड़ी, ऑस्ट्रेलिया आते ही बजाया डंका

बारिश से प्रभावित इस मैच को 5-5 ओवर का कर दिया गया था. गॉल ग्लेडिएटर्स के कप्तान शाहिद आफरीदी ने टॉस जीतकर कोलंबो किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. कोलंबो की ओर से आंद्रे रसेल और थिकसिला डी सिल्वा ने पारी की शुरुआत की. डी सिल्वा खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए लेकिन रसेल ने 19 गेंदों पर नाबाद 65 रन की पारी खेल अपनी टीम का स्कोर 96 रन तक पहुंचाया.

रसेल ने अपनी इस तेजतर्रार पारी में 19 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने 342 .11 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. लॉरी इवांस 10 गेंदों पर 21 गेंदों पर नाबाद लौटे.

ग्लेडिएटर्स टीम 2 विकेट पर 62 रन ही बना सकी

97 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गॉल ग्लेडिएटर्स की टीम 5 ओवर में 2 विकेट पर 62 रन ही बना सकी. गॉल की ओर से ओपनर धनुष्का गुणातिलका ने 15 गेंदों पर 30 रन बनाए वहीं आफरीदी 12 रन बनाकर आउट हुए. आजम खान ने नाबाद 10 रन की पारी खेली.

कोलंबो की ओर से अशन प्रियरंजन औ कैस अहमद को एक एक विकेट मिला.