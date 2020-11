Colombo Kings vs Kandy Tuskers, 1st Match in Mahinda Rajapaksa International Stadium, Hambantota live starts at 7.30pm IST: लंका प्रीमियर लीग (LPL 2020) के पहले एडिशन का आयोजन 26 नवंबर से श्रीलंका में होने जा रहा है. इस टी20 लीग में कुल 5 टीमें हिस्सा लेंगी. पहले दिन यानी गुरुवार को कोलंबो किंग्स और कैंडी टस्कर्स टीम आमने सामने होंगी. Also Read - LPL 2020: जानें कब और कहां देखें Lanka Premier League मैचों के Live Telecast और Streaming

कोलंबो किंग्स टीम की कप्तानी ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज करेंगे वहीं कैंडी टस्कर्स की कमान कुसल परेरा के हाथ में होगी.

CK vs KT, Lanka Premier League 2020, 1stl Match Live when and where to watch live telecast, live streaming, online Coverage

Here’s all you need to know about Colombo Kings vs Kandy Tuskers, 1st Match

कोलंबो किंग्स (CK) बनाम कैंडी टस्कर्स (KT) के बीच लंका प्रीमियर लीग 2020 का पहला मैच कब खेला जाएगा?

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच LPL 2020 (Lanka Premier League 2020) का पहला मैच गुरुवार (26 नवंबर 2020) को खेला जाएगा.

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच लंका प्रीमियर लीग 2020 का पहला मैच कहां खेला जाएगा?

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच पहला मैच महिंदा राजपक्षा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच पहला मैच कितने बजे खेला जाएगा?

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 : 30 बजे से खेला जाएगा.

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच मैच में कितने बजे टॉस होगा?

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 :00 बजे होगा.

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच मैच का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच मैच का लाइव प्रसारण Sony Six, Sony Six HD के सभी चैनलों पर देखा जा सकेगा.

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

कोलंबो किंग्स बनाम कैंडी टस्कर्स के बीच मैच की live streaming आप Sony Liv पर देख सकते हैं.