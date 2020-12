श्रीलंका में इन दिनों लंका प्रीमियर लीग (LPL 2020) का आोजन हो रहा है. दुनिया के कई नामचीन खिलाड़ी पहली बार आयोजित हो रही इस लीग में खेल रहे हैं. सोमवार को यहां कैंडी टस्कर्स और गॉल ग्लेडिएटर की टीमें मैच खेल रही थीं. इस बीच पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों की अफगानिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नवीन उल हक (Naveen-ul-Haq) से नोंकझोंक हो गई. इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) ने इस गेंदबाज को कहा कि बेटा तुम्हारे पैदा होने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगा रहा हूं. Also Read - LPL 2020 Dambulla Viiking vs Jaffna Stallions: कप्तान थिसारा परेरा के 'तूफान' में उड़े दांबुला विकिंग

आफरीदी से पहले यह बहस पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) से शुरू हुई थी. दरअसल दूसरी पारी में मैच का 18वां ओवर चल रहा था, जो अफगानी तेज गेंदबाज नवीन उल हक फेंक रहे थे. इस ओवर की चौथी गेंद पर आमिर ने चौका मारा. इसके बाद 5वीं गेंद को नवीन ने डॉट फेंका और इसी के साथ आमिर से बहस शुरू कर दी.

इस दौरान आमिर और नवीन के बीच गरमा-गरमी काफी बढ़ गई. मैच खत्म होने के बाद भी दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे के खिलाफ आग-बबूला हो रहे थे. कैंडी टस्कर्स ने यहां टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की थी.

Things getting heated at the end of the Kandy Tuskers and Galle Gladiators Lanka Premier League match between Shahid Afridi and Afghanistan's 21 year-old Naveen-ul-Haq. "Son I was scoring 100s in international cricket before you were born" #LPL2020 #Cricket pic.twitter.com/eDfg1ecSi2 — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) November 30, 2020

मैच के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तब इस जुबानी जंग में ग्लेडिएटर के कप्तान आफरीदी भी कूद गए. वह खिलाड़ियों से हाथ मिलाते-मिलाते जैसे ही युवा गेंदबाज नवीन उल हक तक पहुंचे तो उन्होंने उनसे सीधा पूछा कि क्या हुआ था तुझे. नवीन भी हिचकिचाए नहीं और उन्होंने भी आफरीदी को उनके सवाल का जवाब दिया.

Smiles from Afridi – and then a scowl! 😁😠 What a character! 🤣 Tempers flaring a little after Afridi's Galle Gladiators beaten by Kandy Tuskers in #LPL2020 Tuskers' Naveen-ul-Haq had shared words with Mohammad Amir – and Afridi wasn't amused! #KTvGG pic.twitter.com/h9u2l6OvQC — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) November 30, 2020

हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि इस दिग्गज ऑलराउंडर ने अफगान गेंदबाज से कहा, ‘बेटा, मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी लगा रहा हूं.’