Afghanistan vs Windies, Only Test, at Lucknow: जेसन होल्डर की अगुआई वाली वेस्टइंडीज की टीम ने लखनऊ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को तीसरे दिन ही 9 विकेट से रौंद दिया.

‘तेज गेंदबाजों की अगली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं इशांत, शमी, उमेश, भुवनेश्वर और बुमराह’

विंडीज के सामने 31 रन का लक्ष्य था

अफगानिस्तान की ओर से रखे गए 31 रन के मामूली लक्ष्य को विंडीज ने ओपनर क्रेग ब्रेथवेट (08) का विकेट गंवाकर हासिल कर लिया. जॉन कैम्पबेल 19 जबकि शाई होप 6 रन बनाकर नाबाद लौटे.

इस मैच में विंडीज की ओर से करियर का दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले स्पिनर रहकीम कॉर्नवाल को मैन ऑफ द मैच चुना गया. कॉर्नवाल ने कुल 10 विकेट अपने नाम किए जिसमें पहली पारी के 7 जबकि दूसरी पारी के 3 विकेट शामिल हैं.

विंडीज ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बल्लेबाजी के लिए किया था आमंत्रित

इससे पहले विंडीज ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था. अफगानिस्तान की पहली पारी 187 रन पर ढेर हो गई थी. उसकी ओर से ओपनर जावेद अहमदी ने सबसे अधिक 39 रन जबकि विकेटकीपर अफसर जजई 32 रन बनाकर आउट हुए. एहसानुल्लाह ने 24 रन बनाए जबकि आमिर हमजा 34 रन बनाकर आउट हुए.

ब्रूक्स ने करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ा

जवाब में विंडीज ने शामराह ब्रूक्स के करियर के पहले टेस्ट शतक की मदद से अपनी पहली पारी में 277 रन बनाए. विंडीज को पहली पारी में 90 रन की बढ़त मिली.

भारत दौरे के लिए विंडीज टीम का ऐलान; बाहर हुए क्रिस गेल, शाई होप

ब्रूक्स ने 214 गेंदेां पर 15 चौके एक छक्के की मदद से 111 रन की पारी खेली. जॉन कैम्पबेल ने 75 गेंदों पर 55 रन बनाए. विकेटकीपर शेन डोरिच ने 42 रन का योगदान दिया.

भारतीय सरजमीं पर एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले विंडीज के पहले स्पिनर बने कॉर्नवाल

रहकीमकॉर्नवाल ने इस टेस्ट मैच में 126 रन देकर कुल 10 विकेट निकाले. भारतीय सरजमीं पर किसी एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले विंडीज के पहले स्पिनर बन गए हैं.

तेज गेंदबाजों में दिग्गज एंडी रॉबट्र्स टॉप पर हैं जिन्होंने 1975 में चेन्नई टेस्ट में भारत के खिलाफ 121 रन देकर 12 विकेट अपने नाम किए थे. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पूर्व पेसर वेस हॉल हैं जिन्होंने कानपुर टेस्ट मैच में 126 रन देकर 11 विकेट चटकाए थे. ये टेस्ट 1958 में खेला गया था.

अफगानिस्तान के हमजा ने झटके पांच विकेट

अफगानिस्तान की ओर से आमिर हमजा ने पांच जबकि राशिद खान ने तीन विकेट चटकाए. जहीर खान के खाते में दो विकेट गए. अफगानिस्तान की दूसरी पारी 120 रन पर सिमट गई. जावेद अहमदी ने 93 गेंदों पर सर्वाधिक 62 रन बनाए. अफगानिस्तान के सात बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके.

विंडीज की ओर से होल्डर और रोस्टन चेज ने तीन-तीन विकेट चटकाए.