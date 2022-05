Madrid Open Simona Halep vs Paula Badosa: सिमोना हालेप (Simona Halep) ने मैड्रिड में स्थानीय दर्शकों की चहेती पाउला बाडोसा (Paula Badosa) को सीधे सेटों में हराकर मैड्रिड ओपन (Madrid Open) टेनिस टूर्नामेंट के अंतिम 16 में प्रवेश किया. मैड्रिड ओपन दो बार की चैंपियन हालेप ने 21 ‘विनर’ जमाए और दूसरी वरीयता प्राप्त बाडोसा को 6-3, 6-1 से पराजित किया. हालेप ने यहां 2016 और 2017 में खिताब जीते थे.Also Read - चोट से उबरने के बाद मैड्रिड ओपन खेलेंगे स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल

पिछले नौ वर्षों में यह पहला अवसर है, जबकि हालेप को यहां वरीयता नहीं मिली है. वह मार्च में इंडियन वेल्स टूर्नामेंट में भाग लेने के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता में खेल रही है. Also Read - Sydney Tennis Classic 2022: Paula Badosa बनीं सिडनी क्लासिक चैंपियन, खिताबी मुकाबले में फ्रेंच ओपन विजेता Barbora Krejcikova को हराया

A masterclass in Madrid 👩‍🎨

🇷🇴 @Simona_Halep flies past the No.2 seed Badosa winning 9 of the last 10 games!#MMOPEN pic.twitter.com/6ju92gVO1X

