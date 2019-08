नई दिल्ली: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस समय जम्मू कश्मीर में सेना की ड्यूटी पर हैं. वहां वह सेना की ड्यूटी के साथ-साथ लोगों का दिल जीतने वाले काम भी कर रहे हैं. कश्मीर में धोनी का रोजाना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कभी वह टेरिटोरियल आर्मी के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आते हैं तो कभी जूता पॉलिश करते नजर आते हैं. लेकिन अब उनका ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं.

How pleasing is this! 😍❤️#MSDhoni pic.twitter.com/0gasXKRZXc

— Rea Dubey (@readubey) August 3, 2019