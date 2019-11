भारत के सीनियर टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति (Mahesh Bhupati) ने बुधवार को ये बात मानने से इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले डेविस कप मुकाबले में वो भारत के कप्तान नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि वो अभी भी टीम के कप्तान हैं।

अखिल भारतीय टेनिस संघ (AITA) ने सोमवार को रोहित राजपाल को टीम का कप्तान नियुक्त किया था क्योंकि भूपति ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था।

I have not heard from the AITA since Monday or after the ITF addressed the players concerns on venue and approved a neutral location – so I am available and believe in am still Captain unless I hear otherwise! Glad to “comment” when I know what I know🙏🏾

