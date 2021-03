Major Clubs Limited Over Tournament 2021, Sri Lanka Army Sports Club vs Bloomfield Cricket and Athletic Club: मेजर क्रिकेट क्लब्स लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट (Major Clubs Limited Over Tournament) में दिग्गज बल्लेबाज थिसारा परेरा (Thisara Perera) ने ओवर की सभी 6 गेंदों पर छक्के जड़कर इतिहास रच दिया है. वह अब इस टूर्नामेंट में ऐसा करने वाले पहले और 50 ओवरों के मुकाबले में यह कारनामा करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन चुके हैं. वनडे में सबसे पहले साल 2007 में साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) ने यह कारनामा किया था. Also Read - एक ओवर में 6 छक्के क्लब में शामिल हुए Kieorn Pollard, Yuvraj Singh और गिब्स ने यूं किया स्वागत

श्रीलंका आर्मी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से ब्लूमफील्ड क्रिकेट एंड एथलेटिक क्लब के खिलाफ खेलते हुए कप्तान परेरा ने पारी के अंतिम ओवर में यह कारनामा किया. उन्होंने दिलहान कूरे के ओवर की सभी बॉल को सीधे सीमा पार भेजा. इस दौरान परेरा ने महज 13 गेंदों में 8 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 52 रन की नाबाद पारी खेली.

इसी के साथ परेरा प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले 9वें खिलाड़ी बन गए. सबसे पहले साल 1968 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह कारनामा गारफील्ड सोबर्स ने किया था.