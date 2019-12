नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के स्टार बल्लेबाज मनीष पांडे (Manish Pandey) अब अपनी जिंदगी में एक नई पारी खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं. आज (सोमवार) को टीम इंडिया (Team India) के ये टॉप आर्डर बल्लेबाज शादी के बंधन में बंधने वाले है. चल रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में रविवार को तमिलनाडु (Karnataka Vs Tamil Nadu) के खिलाफ अपनी टीम को शानदार जीत तोहफे में देने के बाद मनीष ने पोस्ट मैच सेरेमनी में इस बात का खुलासा किया. कर्नाटक बल्लेबाज मनीष मनीष पांडे की शादी अश्रिता शेट्टी (Ashrita Shetty) से होने वाली है.

अश्रिता, तमिल फिल्म की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं. उन्होंने वेट्टीमारन द्वारा लिखित ‘उदयम एनएच 4’ में अपना डेब्यू किया था और तब से उन्होंने ‘ओरु कन्नियुम मंसु कलवानियुम (Oru Kanniyum Moonu Kalavaniyum)’, ‘इंद्रजीत’ और ‘नानन शिव’ जैसी हिट फिल्मों में अभिनय कर अपना जलवा दिखाया है. ऐसा कहा जा रहा है कि अश्रिता अब पनीरसेल्वम (Paneerselvam) द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म में जल्द ही नजर आने वाली हैं.

कर्नाटक की जीत के बाद भारत की सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए चुने गए मनीष पांडे ने कहा, “भारत श्रृंखला के लिए इंतजार कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले मेरे लिए एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला है, कल मेरी शादी हो रही है.”

Vijay Hazare Trophy and Syed Mushtaq Ali Trophy won. But @im_manishpandey still has a lot to look forward to.

Here’s more from the post-match presentation ceremony 👉👉 https://t.co/i4m5FVGndI#KARvTN @paytm #MushtaqAliT20 pic.twitter.com/uLjuOF8ztL

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 1, 2019