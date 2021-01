ऑस्‍ट्रेलिया में एक बेहद कमजोर टीम के साथ (India vs Australia) अंतिम टेस्‍ट मैच में उतरते हुए अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम (Team India) ने मेजबानों को पहली बार गाबा की कठिन पिच पर मात दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इस एतिहासिक जीत पर दूसरी बार अपनी प्रतिक्रिया दी. रविवार को मन की बात (Mann ki Baat) कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इस जीत को प्रेरणादायक बताया. Also Read - Jasprit Bumrah बने स्पिनर, नेट्स में की Anil kumble की नकल, पूर्व कप्‍तान ने दिया ये जवाब

बीसीसीआई (BCCI) ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है और ट्वीट करते हुए कहा, ” धन्यवाद, नरेंद्र मोदी जी आपके ये शब्द उत्साहित करते हैं. टीम इंडिया तिरंगे को ऊंचा फहराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी.” Also Read - इंग्लैंड के टॉप-3 बल्लेबाजों में निरंतरता की कमी है; टीम इंडिया जीत की मजबूत दावेदार: इयान चैपल

भारत को एडिलेड (India vs Australia) में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. टीम इस मैच की दूसरी पारी में सिर्फ 36 रनों पर ही ढेर हो गई थी. यहां से भारत ने दमदार वापसी की और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की. Also Read - किसान नेताओं ने पीएम मोदी की 'मन की बात' का दिया जवाब, कहा- किसान अपने सम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध

Thank you Shri @narendramodi ji for your appreciation and words of encouragement. #TeamIndia will do everything possible to keep the tricolour 🇮🇳 flying high. @imVkohli @ajinkyarahane88 @RaviShastriOfc @RishabhPant17 @Jaspritbumrah93 @ImRo45 @JayShah @SGanguly99 @ThakurArunS https://t.co/fceD3bgO09

— BCCI (@BCCI) January 31, 2021