देश की स्टार निशानेबाज और टोक्यो ओलंपिक में भारत की पदक की उम्मीद मनु भाकर (Manu Bhaker) के लिए शुक्रवार का दिन उस वक्त निराशाजनक बन गया, जब वह दिल्ली से भोपाल के लिए उड़ान लेने से पहले एयरपोर्ट पर पहुंची थीं. यहा एयर इंडिया के दो कर्मचरियों ने उनके साथ कथित तौर पर ‘अपमान’ और ‘उत्पड़ीन’ किया है. मनु ने एयर इंडिया से इन दोनों कर्मचारियों पर बिना कोई बहाना बनाए कार्रवाई की मांग की है. Also Read - असम सरकार ने हिमा दास को बनाया DSP, किरेन रीजीजू का ट्वीट- बहुत बढ़ि‍या...

कॉमनवेल्थ खेल और युवा ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता 19 वर्षीय पिस्टल निशानेबाज मनु खेलमंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) के दखल के बाद ही फ्लाइट में बैठ सकीं. मनु ने इसके लिए खेलमंत्री को धन्यवाद भी दिया और उम्मीद जताई कि दिल्ली में एयर इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. एयर इंडिया ने भी अपने कर्मचारियों के बर्ताव के लिए माफी मांगी है. Also Read - LIC IPO: नए वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आ सकता है एलआईसी का आईपीओ: तुहिन कांत पांडेय

मनु ने टि्वटर पर कहा, ‘मैने जो अपमान और उत्पीड़न झेला, उसके लिए वे जिम्मेदार हैं. अपने कर्मचारियों (मनोज गुप्ता और एक अन्य सुरक्षाकर्मी) को बचाने की कोशिश करके एयर इंडिया अपनी छवि और खराब करेगा.’

Think this type behaviour is not acceptable .Manoj Gupta is not even human. He is treating me like I am a criminal. Also his security incharge Such people need basic training of behaviour hopefully Aviation ministry will find out &will send him to right place @HardeepSPuri pic.twitter.com/UlzLy3v974 — Manu Bhaker (@realmanubhaker) February 19, 2021

मनु ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाया. इसके बाद खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इसमें दखल देकर मनु की यह भोपाल यात्रा को संभव बनाने में मदद की.

If you @airindiain will try to save culprits Manoj Gupta and that security person who’s pic I shared. You will further damage reputation of Air India . They even snatched my mobile and deliberately deleted pic which my mother snap during harassment. I hope @HardeepSPuri sir pic.twitter.com/EVc9SMZOPc — Manu Bhaker (@realmanubhaker) February 19, 2021

इस युवा निशानेबाज ने कहा, ‘एयर इंडिया अब कह रहा है कि वे सिर्फ दस्तावेज मांग रहे थे और अपना काम कर रहे थे. लेकिन मुझे यकीन है कि सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड होगा. आप देख सकते हैं. उन्होंने मेरा मोबाइल छीना और मेरी मां की खींची तस्वीर डिलीट की.’

Thank you every one and all who help me.Especially Who made my boarding possible. Few also think May be one sided and I got undue advantage. Sport ministry bears all my expense spent by me in any form Very clear if I had to pay for any wrong or right reason it’s Govt money.👇 pic.twitter.com/ztU7KH1BwX — Manu Bhaker (@realmanubhaker) February 20, 2021

रीजीजू ने इस मसले का जिक्र करते हुए मनु को ‘भारत का गौरव’ बताया. एयर इंडिया ने ट्वीट किया, ‘हम आपको हुई असुविधा के लिये क्षमाप्रार्थी हैं. हम इस मसले की विस्तार से जानकारी आपके मोबाइल नंबर के साथ चाहते हैं ताकि आपकी आगे सहायता कर सकें.’

Dear Ms Bhaker

Our Delhi Airport team has confirmed that the official at our counter had only sought for valid documents as per rules for carriage of your weapon on board. (1/3) https://t.co/HCV87u6eha — Air India (@airindiain) February 19, 2021

मनु ने कहा कि अपनी पिस्तौल के साथ यात्रा करने की नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से मंजूरी और सारे वैध दस्तावेज साथ होने के बावजूद उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया. उन्होंने कहा, ‘मैने कहा भी कि मैं निशानेबाज हूं और भारत के लिए ओलंपिक खेलने वाली हूं तो उन्होंने कहा कि आप ओलंपिक खेलों या नेशनल, हमें फर्क नहीं पड़ता.’

(3/3) Immediately after the official valid documents were shown by you at the boarding point, u were allowed to board.

It may please be noted that Air India has always encouraged and respected Sportspersons and have many an eminent sports legends working with us. — Air India (@airindiain) February 19, 2021

मनु ने कहा, ‘उनका बर्ताव अस्वीकार्य था. कम से कम खिलाड़ी को थोड़ा तो सम्मान दें और इस तरह से अपमान नहीं करे. समस्या पैसा नहीं उनका बर्ताव है. मंत्रालय हमारे सभी खर्च उठाता है.’

एक अन्य पोस्ट में एयर इंडिया ने लिखा, ‘दिल्ली हवाई अड्डे पर हमारी टीम ने पुष्टि की है कि हमारे काउंटर पर अधिकारी ने सिर्फ वैध दस्तावेज मांगे थे जो नियमों के तहत था.’

इनपुट: भाषा