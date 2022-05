आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्‍ड कप (ISSF Junior World Cup 2022) में भारतीय शूटिंग दल ने पहले स्‍थान पर रहते हुए अपने अभियान का अंत किया. शूटिंग में देश व विदेशों में भारत का नाम रौशन करने वाली एथलीट मनु भाकर (Manu Bhakar) ने इस शानदार प्रदर्शन के बाद कॉमनवेल्‍थ गेंम्‍स 2022 से शूटिंग को बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया. मनु ने इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए माना कि यह उनके जैसे एथलीट्स के साथ नाइंसाफी जैसा है. आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्‍ड कप में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने मनु भाकर के हवाले से लिखा, “मैंने पांच मेडल जीते जिसमें तीन गोल्‍ड और दो सिल्‍वर शामिल हैं. यह टूर्नामेंट मेरे लिए काफी खास था क्‍योंकि जल्‍दी ही मैं इसमें सीनियर बनने वाली थी. कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2022 से शूटिंग को बाहर कर दिया गया है. यह गलत है.”Also Read - CWG Trials: 18 सेकेंड में पलटा मैच, गुस्‍साए पहलवान Satender Malik ने रेफरी को जड़ा थप्‍पड़, लगा बैन

Delhi| I won 5 medals,2 silver& 3 gold. The tournament was very special for me, as I’ll be turning senior shortly. Shooting was removed from the 2022 Commonwealth Games, this is wrong: Olympian Manu Bhaker on victory at ISSF Junior Shooting World Cup pic.twitter.com/VU7qNtMJn5

— ANI (@ANI) May 23, 2022