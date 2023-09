MotoGP Bharat: मार्को बेजेची बने पहले इंडियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियन, CM योगी ने दी ट्रॉफी

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 24 सितंबर को रफ्तार का बेहद शानदार नजारा देखने को मिला. दरअसल, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 24 सितंबर को मोटोजीपी भारत (MotoGP Bharat) फाइनल रेस का आयोजन किया गया जिसमें दुनियाभर के 22 बाइक राइडर्स ने हिस्सा लिया लेकिन बाजी मारने में सफल रहे डुकाटी के मार्को बेज़ेची (Marco Bezzecchi). इस तरह मार्को बेज़ेची (Marco Bezzecchi) पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले राइडर बने.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस ऐतिहासिक रेस के गवाह बने. उन्होंने MotoGP के विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की.

इस शानदार जीत के बाद बेज़ेची ने भारतीय फैंस और बीआईसी ट्रैक की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, “जिस दिन मैं यहां पहुंचा, मुझे यह जगह बहुत पसंद आई। मुझे फैंस के साथ जश्न मनाना पसंद है, मैं फैंस को अपना दिल देना चाहता हूं। दुनिया के इस हिस्से में वे बहुत तेज़ हैं और मुझे उनको सुनना बहुत पसंद है. निश्चित रूप से, उन्होंने इसका काफी लुत्फ उठाया और वे अगले साल भी इसका खूब आनंद लेंगे। इसलिए, मेरे लिए यह शानदार था.”

