Marsh One-Day Cup 2021, Tasmania vs New South Wales: आईपीएल 2021 की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) ने शतकीय पारी खेल सभी गेंदबाजों को सतर्क कर दिया है. वॉर्नर ने घरेलू टूर्नामेंट के दौरान ये सेंचुरी जड़ी है.

मार्श वनडे कप 2021 (Marsh One-Day Cup 2021) में 18 मार्च को तस्मानिया (Tasmania) और न्यू साउथ वेल्स (New South Wales) के बीच हॉबर्ट में मुकाबला खेला गया, जिसमें न्यू साउथ वेल्स ने 3 विकेट से जीत दर्ज की.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तस्मानिया ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 258 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज बेन मैकडेर्मोट और कैलेब जेवेल ने सलामी जोड़ी के रूप में 138 रन जुटाए. जेवेल 70 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद मैकडेर्मोट ने 8 बाउंड्री की मदद से 68 रन टीम के खाते में जोड़े.

इनके अलावा जैक्सन बर्ड ने 20 गेदों में नाबाद 28, जबकि नाथन एलिस ने 31 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से Ben Dwarshuis ने सबसे अधिक 4 शिकार किए, जबकि लियाम हैचर और नाथन लियोन को 2-2 सफलता हाथ लगी.

Century! David Warner makes the most of some good fortune by bringing up three figures! #MarshCup pic.twitter.com/2RWtkUDcjG

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 18, 2021