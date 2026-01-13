By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मैरी कॉम के धोखाधड़ी के आरोपों पर भड़के पूर्व पति ओनलर, एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर के लगाए आरोप
मैरी कॉम की निजी जिंदगी इन दिनों चर्चाओं में आ गई है. उनका कुछ समय पहले पूर्व पति से तलाक हो गया था. उन्होंने अपने पूर्व पति पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगाए, जिस पर वह भड़क गए...
अपने दमदार पंच से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन करने वाली 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. मैरी कॉम ने हाल ही में अपने पूर्व पति के ओनलर कोम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे. मैरी कॉम द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का के ओनलर कोम ने जवाब दिया है. ओनलर ने मैरी कॉम के आरोपों को गलत बताया है.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत में, ओनलर ने मैरी कॉम के लगाए आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वह शादीशुदा होते हुए दूसरे के साथ रिश्ते में थीं. ओनलर ने दावा किया कि उनकी शादी में दिक्कतें एक दशक से भी ज्यादा पुरानी हैं. मैरी कॉम का पहली बार 2013 में एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था. 2017 से, वह मैरी कॉम बॉक्सिंग अकैडमी से जुड़े एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं. मेरे पास सबूत के तौर पर उनके व्हॉट्सएप मैसेज हैं, लेकिन मैं चुप रहा. मुझे उसके आगे बढ़ने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सबके सामने दोषी ठहराया जाना मुझे कबूल नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘वह अकेली रहना चाहती थी और दूसरा रिलेशनशिप चाहती थी. हमारा तलाक हो चुका है. अगर वह दूसरा पति चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कभी दोष मत देना. अगर उसे मुझे दोष देना है, तो सबूत देना पड़ेगा. मुझे पता है कि वह कहां रहती है और किसके साथ रहती है.’
पैसों की गड़बड़ी के आरोपों पर ओनलर ने कहा कि उनके अभी के रहन-सहन के हालात उन आरोपों को गलत साबित करते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है. उसने कहा कि मैंने 5 करोड़ चुराए हैं. मेरा अकाउंट देख लिया जाए. शादी के बाद 18 साल तक हम साथ रहे. अब वह पागल हो गई है. मेरे पास क्या है? मेरा घर देखो. मैं दिल्ली में किराए के घर में रह रहा हूं. वह एक सेलेब है. वह जो भी कहेगी, लोग सुनेंगे.
ऑनलर ने कहा कि मैंने अपनी शादी की अंगूठी हटा दी, क्योंकि वह भरोसे के लायक नहीं है. वह लोक अदालत में जा रही है और कह रही है कि मैंने लोन लिया और प्रॉपर्टी चुराई. अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तो उसके पास सबूत होंगे, है ना? उसे वे सबूत लाने दो, फिर हम बात करेंगे.
उन्होंने कहा, ‘हमारा तलाक हो गया है. अभी कोर्ट जाना बाकी है. मैं कोर्ट में लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं. नेशनल मीडिया से बात करने और यह कहने का क्या मतलब है कि मेरे पति पैसे चुरा रहे हैं? मुझ पर पैसे चुराने के आरोप क्यों लग रहे हैं? वह चुनाव के दौरान लिए गए करोड़ों के लोन के बारे में बात कर रही थी. क्या सबूत है? चुनाव में खर्च के लिए पैसे मैंने अपने दोस्तों से उधार लिए थे.’
ऑनलर ने कहा कि उन्होंने मैरी कॉम को उनके करियर और निजी जीवन के अलग-अलग दौर में सहयोग किया, लेकिन उसके लगाए आरोपों से मुझे ठेस पहुंची है, दुख हुआ है. उन्होंने कहा, ‘मैं उन्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, उसे कभी नहीं भूल सकता. मैं उनके लिए इस्तेमाल करने और फेंकने जैसा हूं. उनकी अकैडमी की शुरुआत किसने की, रजिस्ट्रेशन किसने कराया. अब कोई चेयरमैन बन गया है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता. हम 2013 से दिल्ली में हैं. मेरे बेटे बोर्डिंग स्कूल में हैं. बेशक, वह कमा रही है और फीस दे रही है, लेकिन उन्हें किसने पाला है?’
ऑनलर ने कहा, ‘मैं अपने बेटों से मिलना चाहता हूं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं. वे मेरा खून भी हैं. यह पति-पत्नी के रिश्ते के बारे में है. कोई भी परफेक्ट नहीं होता. उसने कहा कि मैंने शराब पी है. उसने भी पी है. उसने वोडका और रम पी है, और उसने ‘गुटखा’ भी खाया है. लेकिन मैंने ये बातें मीडिया को कभी नहीं बताईं; मैं पार्टियों में पीता हूं. मैं जो भी कह रहा हूं उसका मेरे पास सबूत है.’ बता दें ओनलर और मैरी कॉम की शादी 2005 में हुई थी. उनके चार बच्चे हैं. दोनों का 2023 में तलाक हो गया था.
(एजेंसी: आईएएनएस)
