Mary Kom vs Ingrit Valencia Tokyo Olympics 2020, Women’s Boxing: छह बार की विश्व चैम्पियन भारतीय मुक्केबाज एम सी मैरीकॉम (Mary Kom) को 51 किग्रा फ्लाईवेट वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. मैरी कोम को कोलंबिया की इंग्रिट वालेंसिया (Ingrit Valencia) से 2 -3 से शिकस्त दी. इसी के साथ मैरी कोम टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो चुकी हैं. वालेंसिया अपने प्रदर्शन से जहां तीन जजों को प्रभावित करने में कामयाब रहीं वहीं मैरीकोम से दो जज ही प्रभावित हुए. मैरीकोम के इस तरह प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारने से भारत की पदक की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.Also Read - Tokyo Olympics 2020 Day 7 Live Updates: Mary Kom पदक की दौड़ से बाहर, PV Sindhu ने बनाई QF में जगह

इस हार के बाद मैरी कॉम की आंखों में आंसू आ गए. भले ही मैरी कॉम खुद मैच हार गई, लेकिन उन्होंने खेलभावना का परिचय देते हुए विपक्षी खिलाड़ी के हाथ उठाकर उन्हें बधाई दी. मैरी कॉम 38 वर्ष की हैं. ऐसे में यह उनका आखिरी ओलंपिक मैच भी साबित हो सकता है. Also Read - Tokyo Olympics 2020, Akane Yamaguchi vs PV Sindhu Quarterfinal: Akane Yamaguchi के खिलाफ 11 मैच जीत चुकीं PV Sindhu, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में मारी थी बाजी

#TeamIndia | #Tokyo2020 | #Boxing

Women’s Fly Weight 48-51kg Round of 16 Results

Fast hands, Fast feet, Fire in the Ring

Mary bows out to Ingrit Valencia, who moves into the QFs. Absolutely brilliant fight by @MangteC #LegendForever #RukengeNahi #EkIndiaTeamIndia #Cheer4India pic.twitter.com/CB0iXa3JbF

— Team India (@WeAreTeamIndia) July 29, 2021