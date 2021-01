Match Highlights NZ vs PAK, 2nd Test, Day 2: कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) के लगातार तीसरे टेस्ट शतक और हेनरी निकोल्स (Henry Nicholls) के साथ उनकी चौथे विकेट के लिए नाबाद 215 रन की साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान (New Zealand vs Pakistan) के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 286 रन बना लिए. मेजबान कीवी टीम मेहमान पाकिस्तान की पहली पारी में बनाए गए 297 रन के कुल स्कोर से 11 रन पीछे है. Also Read - NZ vs PAK: Kane Williamson का शानदार फॉर्म जारी, लगातार तीसरे टेस्ट में ठोका शतक

दिन का खेल खत्म होने पर विलियमसन 112 रन और निकोल्स 89 रन रन बनाकर नाबाद लौटे. विलियमसन ने अपनी शतकीय पारी में 175 गेंदों पर 16 चौके लगाए जबकि निकोल्स 186 गेंदों पर 8 चौके जड़ चुके हैं. विलियमसन साल 2021 में क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले उन्होंने सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में भी शतक लगाए थे. Also Read - Christchurch Test: स्टंप माइक में कैद हुई पाकिस्तानी क्रिकेटर की सलाह, सुनिए मोहम्मद अब्बास से क्या बोले नसीम शाह

निकोल्स ने भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी है. विलियमसन का यह टेस्ट क्रिकेट में 24वां शतक है. कीवी टीम की ओर से पारी की शुरुआत ओपनर टॉम लैथम (Tom Latham) और टॉम ब्लेंडल (Tom Blundell) ने की. दोनों ने पहले विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की. ब्लंडेल के रूप में न्यूजीलैंड ने पहला विकेट गंवाया जिन्हें फहीम अशरफ (Faheem Ashraf) ने 16 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया. Also Read - New Zealand vs Pakistan: पाक कप्तान बाबर आजम का दूसरे टेस्ट में खेलना अनिश्चित

52 के कुल स्कोर पर ही कीवी टीम ने अपना दूसरा ओपनर भी खो दिया. लैथम को युवा तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी (Shaheen Shah Afridi) ने हैरिस सोहेल (Haris Sohail) के हाथों कैच करा पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिलाई. लैथम ने 71 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 33 रन बनाए.

दिन का आखिरी विकेट अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर के रूप में गिरा जिन्हें मोहम्मद अब्बास (Mohammad Abbas) ने शान मसूद के हाथों कैच कराया. टेलर कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 33 गेंदों पर 12 रन बनाकर चलते बने. पाकिस्तान की ओर से आफरीदी, अब्बास और अशरफ ने एक एक विकेट लिया.