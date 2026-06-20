FIFA World Cup 2026: पराग्वे से 1-0 से हारकर बाहर हुए तुर्किये- टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल, 10 खिलाड़ियों से भी खेलकर जीता मैच

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पराग्वे के खिलाड़ी गैलार्जा ने 64वें सेकंड में गोलकर टूर्नामेंट में सबसे तेज गोल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह मैच का एकमात्र गोल था. इसी के साथ तुर्किये टूर्नामेंट से बाहर हो गया है.

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तुर्किये पर गोल दागने के बाद जश्न मनाते पराग्वे के खिलाड़ी (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

मटियास गैलार्जा ने अपने नाम किया FIFA World Cup 2026 का सबसे तेज गोल

खेल शुरू होने के 64वें सेकंड (दूसरे मिनट में तुर्किये पर दागा गोल

0-1 से हारकर तुर्किए नॉकआउट स्टेज से रह गया महरूम, पराग्वे दौड़ में बरकरार

एक अन्य मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में बनाई जगह

पराग्वे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तुर्किये को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है. यह मैच कई मायनों में पराग्वे के लिए यादगार साबित हुआ. मैच का एकमात्र गोल मैच शुरू होने के 64वें (दूसरे मिनट) सेकंड में हो गया, जब पराग्वे के मिडफील्डर मटियास गैलार्जा (Matias Galarza) ने बॉल को गोलपोस्ट में भेजकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया. उन्होंने सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में यह शानदार गोल किया.

अब गैलार्जा का यह गोल टूर्नामेंट का अब तक का सबसे तेज गोल है. सबसे तेज गोल के बाद पराग्वे की टीम तब मुश्किल में फंस गई, जब पहले हाफ से पहले उसके फॉरवर्ड खिलाड़ी मिगुएल अल्मीरोन (Miguel Almiron) को रेड कार्ड मिल गया. पराग्वे ने बाकी बचे आधे हाफ से ज्यादा का खेल 10 खिलाड़ियों से खेलकर भी गोल नहीं खाया.

24 साल के गैलार्जा पराग्वे के पहले मुकाबले में नहीं खेल पाए थे. हालांकि, तुर्किये के खिलाफ उन्हें शुरुआती इलेवन में शामिल किया गया. गैलार्जा ने हाथ आए इस मौके को भुनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और महज 64 सेकंड में ही गोल दागते हुए पराग्वे को मैच में 1-0 से आगे कर दिया. गैलार्जा ने बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाया, जो सीधा गोल पोस्ट में जा पहुंचा.

इससे पहले, मोरक्को के इस्माइल साइबारी ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 70 सेकंड में गोल करके रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन गैलार्जा ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए छह सेकंड पहले ही गोल करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की. हालांकि, दो मिनट बाद ही उन्हें एक फाउल के बाद रेफरी ने येलो कार्ड थमाया.

इससे पहले, पराग्वे को टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था. नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के लिहाज से यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम था. तुर्किये यह मैच हारकर नॉकआउट की दौड़ से बाहर हो गया है, जबकि पराग्वे ने राउंड ऑफ 32 की पनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं.

इससे पहले तुर्किये को अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. मजबूत डिफेंस के दम पर पराग्वे अपनी इस बढ़त को पहले हाफ टाइम और फिर फुल टाइम तक बरकरार रखा. हालांकि एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिलने के बाद पराग्वे डिफेंसिव हो गई और उसने पूरा हाफ अटैक के मौके कम बनाए, जबकि वह अपनी डिफेंसिव रणनीति पर बना रहा.

इस बीच तुर्किये ने मैच में गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन वह पराग्वे के डिफेंस को भेदने में पूरी तरह से नाकाम रहा. उधर ग्रुप डी में अमेरिका ने पहले ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है. अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराते हुए अगले राउंड में अपनी जगह पक्की की.

(एजेंसी की मदद से)