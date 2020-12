India vs Australia, 2nd Test: मेलबर्न टेस्‍ट जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैस दोनों टीमों के क्रिकेटस्र के बीच स्‍लेजिंग की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं. तीसरे दिन ऑस्‍ट्रे‍लियाई बल्‍लेबाज मैथ्‍यू वेड (Mathew Wade) ने रिषभ पंत (Rishabh Pant) पर टिप्‍पणी करते हुए उन्‍हें 25 किलो ज्‍यादा वजहन वाला खिलाड़ी कह डाला. Also Read - Uttar Pradesh News: गाड़ी पर लिखवाया सक्सेनाजी-ब्राह्मण-जाट-यादव....तो अब खैर नहीं, जान लीजिए

ऐसा नहीं है कि रिषभ पंत की इस पूरे वाक्‍ये में कोई भूमिका नहीं है. विकेटकीपिंग के दौरान पंत पीछे से लगातार वेड के उपर कमेंट कर रहे थे. वेड द्वारा की जा रही रक्षात्‍मक बल्‍लेबाजी पर पंत की तरफ से बार-बार तंज कसे जा रहे थे. जिसपर भड़के वेड ने कहा- आप 25-30 किलो ओवर वेट हो. यह वाक्‍त दूसरे सेशन के खत्‍म् होने के दौरान हुआ. ये वाक्‍या स्‍टंप माइक में कैद हो गया.

Mathew Wade to Rishabh Pant after back foot punch to the boundary…

“You going to lose some kilos? Are you 25 or 30 kilos overweight?” #AUSvIND

