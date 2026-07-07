घटिया महिला है वो.. पराग्वे के सीनेटर के बयान पर बिफरे एम्बाप्पे ने दी प्रतिक्रिया, सरकार ने भी किया किनारा

Kylian Mbappe Racism Controversy: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टरफाइनल में फ्रांस से मिली हार के बाद पराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला ने किलियन एम्बाप्पे पर नस्लीय टिप्पणी की. एम्बाप्पे और फ्रेंच फुटबॉल महासंघ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद पराग्वे सरकार ने भी अपनी ही सांसद के बयान को घृणित बताते हुए उससे पल्ला झाड़ लिया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 7, 2026, 2:18 PM IST
Mbappe
एम्बापे का पलटवार
  • फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस से मिली हार के बाद पराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला ने किलियन एम्बाप्पे पर नस्लीय टिप्पणी की,
  • फ्रांस के कप्तान एम्बाप्पे ने सीनेटर को घृणित और पद के अयोग्य महिला बताया,
  • फ्रेंच फुटबॉल महासंघ (FFF) ने सीनेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है,
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद बढ़ने के बाद पराग्वे सरकार ने अपनी ही सांसद की टिप्पणी से पल्ला झाड़ा

France vs Paraguay FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट मुकाबलों की सरगर्मी के बीच फुटबॉल जगत से एक बेहद निंदनीय और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर और कप्तान किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappe) के खिलाफ पराग्वे की एक महिला सांसद द्वारा की गई भद्दी और नस्लीय टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. एम्बाप्पे और फ्रेंच फुटबॉल महासंघ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीनेटर को सार्वजनिक पद के अयोग्य बताया है. मामला इतना बढ़ गया कि चौतरफा घिरने के बाद पराग्वे सरकार को खुद सामने आकर अपनी ही सांसद के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करनी पड़ी है.

हार की बौखलाहट में सीनेटर ने पार की मर्यादा

पूरा विवाद फ्रांस और पराग्वे के बीच खेले गए फीफा विश्व कप के प्री-क्वार्टरफाइनल मैच के बाद शुरू हुआ. इस बेहद कड़े मुकाबले में फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई, जहां एम्बाप्पे ने पेनल्टी के जरिए मैच का एकमात्र और टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल दागा था. इस हार से बौखलाकर पराग्वे की लिबरल रेडिकल पार्टी की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एम्बाप्पे के मूल वंश (Origin) का मजाक उड़ाते हुए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी.

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आप एक घृणित महिला हैं… एम्बाप्पे का करारा जवाब

सांसद की इस ओछी हरकत पर चुप्पी तोड़ते हुए फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने उन्हें आड़े हाथों लिया. एम्बाप्पे ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि आप एक घृणित महिला हैं और इस सम्मानजनक पद के बिल्कुल योग्य नहीं हैं. आप पराग्वे का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, क्योंकि आपकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बड़े जुनून और सम्मान के साथ खेला है. आपके खुलेआम किए गए इस नस्लवाद के कारण पूरी दुनिया अब पराग्वे के खिलाड़ियों के शानदार और ऐतिहासिक सफर को भूल चुकी है. उसकी जगह अब आपकी यह अयोग्य छवि सामने है, जो अपने ही देश की सबसे खराब तस्वीर दुनिया को दिखा रही है. मैं ऐसे लोगों को नफरत फैलाने की आजादी कभी नहीं दूंगा.

फ्रेंच फुटबॉल महासंघ जाएगा कोर्ट

इस विवाद में अब फ्रेंच फुटबॉल महासंघ (FFF) ने भी बेहद कड़ा रुख अपनाया है. महासंघ ने इस टिप्पणी को आपराधिक और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे फ्रांस का अपमान है. FFF ने साफ किया है कि वे इस मामले को हल्के में नहीं छोड़ेंगे और न्यायिक कार्रवाई के उद्देश्य से अभियोजक कार्यालय में इस सीनेटर के खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं.

पराग्वे सरकार ने सीनेटर को नकारा

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की किरकिरी होते देख पराग्वे सरकार ने तुरंत इस मामले में आधिकारिक बयान जारी कर खुद को सीनेटर सेलेस्टे अमारिला के विचारों से पूरी तरह अलग कर लिया है. सरकार ने स्पष्ट किया कि उक्त सांसद का बयान पूरी तरह उनका व्यक्तिगत विचार है, जिससे सरकार या पराग्वे के नागरिकों का कोई लेना-देना नहीं है.

पराग्वे सरकार ने मानवाधिकारों और आपसी सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए इस टिप्पणी से आहत हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और फ्रांस के साथ अपनी ऐतिहासिक दोस्ती और सहयोग के संबंधों को बनाए रखने की बात कही.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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