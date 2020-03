कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वाथ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विदेश से लौटने वाले लोगों को 14 दिन के एकांतवास में रहने का गाइडलाइन जारी किया है. इसे कई देशों में सख्ती से पालन भी किया जा रहा है जिनमें से भारत भी एक है. भारत के कई खिलाड़ी इस दौरान विदेश से लौटे हैं जिन्होंने खुद को 14 दिन के लिए आइसोलेशन पर रखा है. भारतीय मुक्केबाज भी हाल में जॉर्डन से स्वदेश लौटे हैं जिनमें 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरीकॉम भी शामिल हैं.

कोविड-19 की भयंकर स्थिति के बीच भारत की इस दिग्गज महिला मुक्केबाज और राज्य सभा सांसद ने डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किए गए इस नियम को धता बताते हुए राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में हिस्सा लिया. मैरीकॉम 13 मार्च को जॉर्डन से एशिया-ओसनिया ओलम्पिक क्वालीफायर खेल कर लौटी हैं और उन्होंने 18 मार्च को राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में शिरकत की थी.

राष्ट्रपति रामानाथ कोविंद के आधिकारिक टिवटर हैंडल से जो चार फोटो ट्वीट की गई हैं उनमें से एक में मैरीकॉम भी मौजूद हैं. इन फोटों के कैप्शन में लिखा है, ‘राष्ट्रपति कोविंद ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सांसदों के लिए राष्ट्रपति भवन में ब्रेकफास्ट का आयोजन किया था.’

President Kovind hosted Members of Parliament from Uttar Pradesh and Rajasthan for breakfast at Rashtrapati Bhavan this morning. pic.twitter.com/Rou6GLrSHH

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 18, 2020