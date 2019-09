नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने गुरुवार छह बार की विश्व चैम्पियन एम सी मेरीकाम के रूप में खेल मंत्रालय ने पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए पहली बार महिला एथलीट के नाम की सिफारिश की, जो भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है. मंत्रालय भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री के लिए तीरंदाज तरूणदीप राय और हॉकी ओलंपियन एमपी गणेश के अलावा सात महिला खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की.

पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, क्रिकेटर हरमनप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला हाकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, पूर्व निशानेबाज सुमा शिरूर और पर्वतारोही जुड़वां बहनें ताशी और नुनग्शी मलिक के नाम की सिफारिश भी पद्म श्री के लिए की गई. तरुणदीप और गणेश के नाम बाद में सूची में शामिल किए गए, जिसे अभी खेल मंत्री कीरेन रीजीजू की मंजूरी मिलनी बाकी है. मेरीकाम को 2013 में पद्म भूषण और 2006 में पद्म श्री मिला था.

