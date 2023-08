शनिवार, 19 अगस्त को बाकू, अजरबैजान में चल रही आईएसएसएफ विश्व चैम्पियनशिप (ISSF World Championships 2023) में भारत की मेहुली घोष (Mehuli Ghosh) ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ब्रॉन्ड मेडल जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल किया. फाइनल में, मेहुली घोष ने 229.8 का स्कोर किया और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जियायु हान और ज़ीलिन हैंग के बाद तीसरे स्थान पर रहीं. घोष के बाद भारत की तिलोत्तमा सेन 208.4 के साथ चौथे स्थान पर रहीं. साथ ही भारत ने इस स्पर्धा में टीम स्वर्ण पदक भी जीता.

! A fabulous performance from Mehuli Ghosh in the final ensures her a and an Olympic quota place for @WeAreTeamIndia in women’s 10m Air Rifle.#OlympicQualifiers | #RoadToParis2024 pic.twitter.com/so9PEVZYTA — Olympic Khel (@OlympicKhel) August 19, 2023