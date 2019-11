मेलबर्न: क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने बुधवार को पूर्व खिलाड़ी मेल जोन्स को अपना नया निदेशक नियुक्त किया है. जोन्स ने 1997 में आस्ट्रेलिया की महिला टीम से पदार्पण किया था. जोन्स को 2019 में आस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान, द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ आस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है.

We’d like to extend a warm welcome to @meljones_33 , who has been appointed as a Director on the Cricket Australia Board.

जोन्स ने अपनी नियुक्ति पर कहा, “मैं बोर्ड के साथ समाज में क्रिकेट को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए उत्साहित हूं. पिछले 18 महीने में जो काम किया गया है मैं उससे बेहद प्रभावित हूं, यह हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण समय था.”

Can’t wait to bring a lifetime of cricket experiences, conversations & connections to the board of @CricketAus. So appreciative for the chance to play a role in making cricket stronger, more enjoyable & inclusive for all on and off the field. #SportForAll https://t.co/aZh8JuNuhr pic.twitter.com/WGXifq1CQR

— Mel ‘MJ’ Jones (@meljones_33) November 6, 2019