Melbourne Summer Set 1 2022: सिमोना हालेप (Simona Halep) ने 9 जनवरी को मेलबर्न में खेले गए मेलबर्न समर सेट-1 (Melbourne Summer Set 1) अपने नाम कर लिया है. हालेप ने नंबर तीन सीड वेरोनिका कुडरमेतोवा (Veronika Kudermetova) को 6-2, 6-3 हराकर विमेंस सिंगल्स खिताब जीता. हालेप के लिए यह करियर का 23वां डब्ल्यूटीए सिंगल्स खिताब है, जो 2021 में अपने घुटने की चोटों से जूझ रहीं थीं और कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में खेलने से चूक गईं थीं.Also Read - Tokyo Olympics में हिस्सा लेंगे नोवाक जोकोविच; कहा- सभी को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा!

30 साल की हालेप ने दोनों सेटों में धीमी शुरुआत की थी. उन्होंने पहली बार में 2-1 से नीचे जाने के लिए डबल फॉल्ट किया. कुदरमेतोवा दोनों ही बार फायदा नहीं उठा पाई. वल्र्ड नंबर 31 ने मैच के दौरान 27 गलतियां कीं. Also Read - Wimbeldon फाइनल में रोजर फेडरर से भिड़ सकतें हैं नोवाक जोकोविच

कुदरमेतोवा ने दूसरे सेट में 3-0 की डबल ब्रेक की बढ़त लेने के लिए तीन ब्रेक पॉइंट बनाए, लेकिन हालेप ने सर्विस विजेताओं के साथ पहले दो को बचा लिया. Also Read - चोट के कारण Somona Halep विम्बलडन से हुईं बाहर, पिछली बार बनी थीं चैंपियन

SI-MO-NA❗️

The Melbourne Summer Set 1 🏆 belongs to @Simona_Halep, her 23rd @WTA singles title.

Perfect platform to launch into #AO2022 🚀 #AusOpen pic.twitter.com/DGvXHZZun3

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2022