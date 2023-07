फुटबॉल फैन्स के लिए गुड न्यूज- एशियाई खेलों में भाग लेंगी भारत की महिला और पुरुष टीमें, खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला

खेल मंत्रालय के मौजूदा चयन स्टैंडर्ड में ढील देने के फैसले के बाद भारत की पुरुष और महिला फुटबॉल टीमों का चीन के ग्वांगझू में होने वाले एशियाई खेलों (Asian Games) में भागीदारी का रास्ता साफ हो गया. भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने इससे पहले इस आधार पर भारतीय फुटबॉल टीमों को एशियाई खेलों में भाग लेने की मंजूरी नहीं दी थी क्योंकि वह रैंकिंग में एशिया की शीर्ष आठ टीमों में शामिल नहीं हैं.

इसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पुरुष और महिला टीमों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खेल मंत्रालय से अपील की थी. भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की थी. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर. हमारी पुरुष और महिला दोनों टीम आगामी एशियाई खेलों में भाग लेंगी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय ने इन दोनों टीमों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियमों में ढील देने का फैसला किया है. वर्तमान मानदंडों के हिसाब से दोनों टीम क्वॉलीफाई नहीं कर रही थी.’