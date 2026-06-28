FIFA World Cup: मेसी ने रचा इतिहास, बने फुटबॉल वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी

Messi Records: फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अपने करियर में एक और बड़ा रिकॉर्ड जोड़ लिया है. अर्जेंटीना के आखिरी ग्रुप मैच में जॉर्डन के खिलाफ उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में लगातार 7 मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया. यह मुकाबला डलास स्टेडियम में खेला गया, जहां अर्जेंटीना ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की.
मेसी मैच के लगभग एक घंटे बाद मैदान पर उतरे और कुछ ही समय में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी. उन्होंने 80वें मिनट में शानदार फ्री-किक के जरिए गोल किया. गेंद को उन्होंने डिफेंसिव वॉल के ऊपर से निकालते हुए सीधे गोल में पहुंचाया. इसी गोल के साथ उन्होंने लगातार सात वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया. इसके अलावा, उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स में अपने कुल गोलों की संख्या 19 तक पहुंचा दी.
मेसी के इस लगातार गोल करने के रिकॉर्ड की शुरुआत 2022 कतर वर्ल्ड कप से हुई थी. उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में गोल किया था और उसके बाद क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी स्कोर किया. फ्रांस के खिलाफ फाइनल में उन्होंने पेनल्टी से गोल किया और अतिरिक्त समय में भी स्कोर किया. इस टूर्नामेंट में उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक और ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल किए. इसी दौरान, उन्होंने जर्मनी के पूर्व खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज़े का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया.
मेसी इस समय गोल्डन बूट की रेस में भी बढ़त बनाए हुए हैं. वह किलियन एम्बाप्पे, उस्मान डेम्बेले, विनीसियस जूनियर और एरलिंग हालांड जैसे खिलाड़ियों से दो गोल आगे बताए जा रहे हैं. लगातार प्रदर्शन के कारण वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं.
यह मेसी का छठा FIFA World Cup है और वह ऐसा करने वाले पुरुष वर्ग के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 में वर्ल्ड कप खेला है. अब अर्जेंटीना नॉकआउट दौर में पहुंच चुका है और आने वाले मुकाबलों में मेसी के पास अपने रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाने का मौका रहेगा.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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