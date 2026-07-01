FIFA World Cup 2026: हादसे में बदला मेक्सिको की जीत का जश्न, दम घुटने से तीन लोगों की मौत

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेक्सिको की जीत के बाद जश्न में तीन लोगों की मौत हो गई. मेक्सिको सिटी में भीड़ के बीच यह दुखद घटना हुई.

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Mexico: FIFA World Cup 2026 (Image: IANS)

मेक्सिको जीत के बाद जश्न में हादसा

तीन लोगों की मौत से मचा दुख

हजारों फैंस सड़कों पर पहुंचे जश्न

मेयर ने सावधानी बरतने की अपील की

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली. जीत के बाद देशभर में खुशी का माहौल था. हजारों फैंस सड़कों पर उतरकर अपनी टीम की जीत का जश्न मना रहे थे. लेकिन कुछ समय बाद यह खुशी एक दुखद घटना में बदल गई, जब मेक्सिको सिटी में तीन लोगों की जान चली गई.

जीत के बाद सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़

मेक्सिको की जीत के बाद राजधानी के डाउनटाउन इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. लोग झंडे लेकर सड़कों पर पहुंचे और अपनी टीम की जीत को सेलिब्रेट करने लगे. मशहूर एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक के पास भी हजारों फैंस पहुंचे थे. यहां देर रात तक लोगों की भीड़ बनी रही. इसी दौरान तीन लोग बेहोश हालत में मिले.

तीन लोगों की मौत की पुष्टि

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे. मृतकों की उम्र 48, 44 और 19 साल बताई गई है. अधिकारियों के मुताबिक, तीनों लोग सड़क के अलग-अलग स्थानों पर बेहोश मिले थे. मौके पर पहुंची इमरजेंसी टीमों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.

मेयर ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा

मेक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी. उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. उन्होंने कहा कि सभी जरूरी मेडिकल कदम उठाए गए, लेकिन दुख की बात है कि तीनों लोगों को बचाया नहीं जा सका. मेयर ने लोगों से अपील की कि किसी भी खुशी के मौके पर सावधानी और जिम्मेदारी के साथ जश्न मनाएं.

हजारों फैंस ने मनाया जीत का जश्न

मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मैच खत्म होने के बाद राजधानी में बड़ा जश्न शुरू हो गया था. इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट के आसपास आतिशबाजी हुई और पूरा इलाका रोशनी से भर गया. हजारों मैक्सिकन फैंस जोकालो से लेकर चापुल्टेपेक पार्क तक फैले पासेओ दे ला रिफोर्मा मार्ग पर पहुंच गए. करीब 5 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर लोगों ने अपनी टीम की जीत की खुशी मनाई.

खुशी के मौके पर सुरक्षा जरूरी

फुटबॉल जैसे बड़े टूर्नामेंट में फैंस का जोश अक्सर देखने को मिलता है. लोग अपनी टीम की जीत पर सड़कों पर आ जाते हैं और घंटों तक जश्न मनाते हैं. लेकिन इस तरह की भीड़ में सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी होता है. ज्यादा भीड़, गर्मी और लंबा समय सड़क पर रहने से लोगों को परेशानी हो सकती है. इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि बड़े जश्न के दौरान सावधानी रखना बहुत जरूरी है.

(इनपुट: IANS)