मुकेश अंबानी के स्‍वामित्‍व वाली मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने हाल ही में यूएई और साउथ अफ्रीका की टी20 लीग में फ्रेंचाइजी खरीदी थी. आज मुंंबई इंडियंस ने विदेशों में अपनी टी20 लीग के नाम की घोषणा भी कर दी. यूएई की टी20 लीग के लिए फ्रेंचाइजी का नाम ‘एमआई एमिरेट्स’ होगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लीग में ‘एमआई केपटाउन’ होगा. साथ ही यह भी बताया गया कि विदेशी लीग में फ्रेंचाइजी की जर्सी भी मुंबई इंडियंस की जर्सी से मिलती जुलती होगी.Also Read - मुंबई इंडियन्स ने UAE और साउथ अफ्रीका में अपनी फ्रैंचाइजी का नाम किया घोषित, जानें क्या रखा नाम

आधिकारिक बयान के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात और एसए टी20 लीग में फ्रेंचाइजी के नामों को वहां की विशिष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखकर रखे गए हैं. मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल खिताब पर कब्‍जा किया है. सर्वाधिक टाइटल जीतने वाले यह फ्रेंचाइजी चाहेगी कि विदेशों में भी भारत वाले प्रदर्शन को दोहराया जाए. Also Read - अपने खिलाड़ियों को BBL में खिलाने के लिए आतुर है ऑस्ट्रेलिया, UAE लीग से मिल रही कड़ी चुनौती

Welcoming @MIEmirates & @MICapeTown into our FALY OF TEAMS!

— Mumbai Indians (@mipaltan) August 10, 2022