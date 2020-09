MS Dhoni becomes the first captain to win 100 ipl matches for a single franchise: चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahender Singh Dhoni) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के पहले ही मैच में इतिहास रच दिया है. दरअसल ‘कैप्टन कूल’ के नाम से फेमस धोनी आईपीएल में किसी एक टीम के लिए 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं. इससे पहले इस टी20 लीग में अब तक कोई भी कप्तान ये कारनामा नहीं कर पाया है. Also Read - IPL 2020 DC vs KXIP Live Streaming: युवा कप्तानों अय्यर-राहुल की अगुवाई में भिड़ेंगे दिल्ली-पंजाब टीमें

ओवरऑल बतौर कप्तान 105वां मैच जीते

धोनी आईपीएल में अब तक ओवरऑल 105 मैच बतौर कप्तान जीत चुके हैं जिसमें 5 मैच उन्होंने पुणे सुपरजाइंट (Pune Supergiant) के लिए जीते हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) जब 2 साल के सस्पेंड हुई थी उस समय धोनी पुणे की ओर से खेले थे. धोनी ने उपलब्धि अपने 175वें आईपीएल मैच में हासिल की.

आईपीएल में बतौर कप्तान किसी एक टीम के लिए सर्वाधिक मैच जीतने वाले कप्तानों की सूची में विराट कोहली (Virat Kohli) दूसरे नंबर पर हैं. कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की ओर से 110 मैच खेले हैा जिसमें आरसीबी को 49 मैचों में जीत मिली है.

विराट कोहली हैं दूसरे नंबर पर

हिटमैन रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से अब तक 105 मैचों में कप्तानी की है जिसमें से मुंबई को 60 मैचों में जीत मिली है वहीं 42 मैचों में उसे हार नसीब हुई है. रोहित इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जबकि राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान शेन वॉर्न ने 55 मैचों में राजस्थान की कप्तानी की थी और 30 मैचों में उनकी टीम को जीत मिली थी.

मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे

इससे पहले धोनी ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. मुंबई ने 9 विकेट पर 162 रन बनाए थे. जवाब में चेन्नई ने 4 गेंद बाकी रहते 5 विकेट खोकर मैच जीत लिया. चेन्नई की ओर से अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) ने 48 गेंदोंं पर 71 रन बनाए जबकि फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) ने 44 गेंदों पर नाबाद 55 रन की पारी खेली.