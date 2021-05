IPL 2021, Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Highlights: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच 1 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, delhi) में सीजन का 27वां मैच खेला गया, जिसमें मुंबई ने 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. ये इस सत्र चेन्नई की दूसरी हार रही, जबकि मुंबई ने तीसरा मैच अपने नाम कर लिया है. Also Read - IPL 2021, MI vs CSK Highlights: अंतिम गेंद पर हुआ मैच का फैसला, जानिए MI की जीत के 5 बड़े कारण

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को चौथी गेंद पर ही रितुराज गायकवाड़ के रूप में पहला झटका लगा. गायकवाड़ 4 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद फाफ डु प्लेसिस ने मोईन अली के साथ दूसरे विकेट के लिए 98 रन जोड़कर चेन्नई को मजबूत स्थिति में ला दिया. मोईन अली ने 36 गेंदों में 5 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली. Also Read - IPL 2021, MI vs CSK: Ambati Rayudu ने खेली विस्फोटक पारी, महज 27 गेंदों में ठोके 72 रन

टीम को 11.5 ओवर में डुप्लेसिस के रूप में तीसरा झटका लगा. डुप्लेसिस ने 28 बॉल में 50 रन की पारी खेली. अगली गेंद पर सुरेश रैना (2) भी अपना विकेट दे बैठे. चेन्नई का जब चौथा विकेट गिरा, तो स्कोर 116 पर था. यहां से अंबाती रायुडू ने रवींद्र जडेजा के साथ टीम को 200 के पार पहुंचाने के काम किया. रायुडू ने 27 गेंदों में 7 छक्कों और 3 चौकों के दम पर नाबाद 72 रन बनाए, जबकि जडेजा ने 22 रन टीम के खाते में जोड़े, जिसके दम पर चेन्नई ने 4 विकेट खोकर 218 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से किरोन पोलार्ड ने 2 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 शिकार किया. Also Read - IPL 2021: कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए 'पंड्या ब्रदर्स' ने किया कुछ ऐसा, फैंस कर रहे जमकर तारीफ

टारगेट का पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने क्विंटन डी कॉक के साथ पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़कर मुंबई को शानदार शुरुआत दिलाई. रोहित शर्मा 38 रन बनाकर आउट हुए, जिसके कुछ देर बाद ही सूर्यकुमार यादव (35) और क्विंटन डी कॉक (38) भी पवेलियन लौट गए.

मुंबई ने 81 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए थे. यहां से किरोन पोलार्ड ने क्रुणाल पंड्या (32) के साथ चौथे विकेट के लिए तेजतर्रार 89 रन जुटाए, जिसने मुंबई को जीत के करीब ला दिया. 19वें ओवर में सैम कर्रन ने हार्दिक पंड्या (16) और जेम्स नीशाम (0) को आउट कर मैच को रोमांचक मोड़ पर ला दिया. मुंबई को यहां से जीत के लिए अंतिम ओवर में 16 रन की दरकार थी, जिसे पोलार्ड ने साकार कर दिखाया.

पोलार्ड ने महज 17 गेंदों में फिफ्टी पूरी की, जो इस सीजन सबसे तेज अर्धशतक रहा. पोलार्ड ने 34 गेंदों में 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 87 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर मुंबई ने अंतिम गेंद पर जीत दर्ज की. चेन्नई की ओर से सैम कर्रन ने सर्वाधिक 3 शिकार किए.