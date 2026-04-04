MI Vs DC: रोहित शर्मा ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, बने ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय

IPL 2026: दिल्ली के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड. बने आईपीएल में ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय.

Published date india.com Updated: April 4, 2026 7:11 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
MI Vs DC: रोहित शर्मा ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, बने ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय

MI Vs DC IPL 2026: शनिवार (4 अप्रैल) को अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2026 का मैच खेला गया. इसमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने-सामने थीं. यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और फैंस को शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली. दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिससे मैच का मजा और बढ़ गया.

रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड

इस मैच में रोहित शर्मा ने 26 गेंदों में 35 रन बनाए. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. रोहित अब आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने दिल्ली के खिलाफ अब तक 51 छक्के लगाए हैं और इस मामले में एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 50 छक्के थे.

छक्कों की लिस्ट में कौन आगे

अगर पूरी लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर क्रिस गेल का नाम आता है. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 61 छक्के लगाए हैं. वहीं, रोहित अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इस उपलब्धि से यह साफ है कि रोहित लंबे समय से आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े मैचों में टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं.

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मुंबई इंडियंस की पारी कैसी रही

टॉस हारने के बाद मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही. रयान रिकेल्टन सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद तिलक वर्मा भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. मुश्किल समय में सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा ने पारी संभाली. दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े. सूर्यकुमार ने 36 गेंदों में 51 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

टीम में बदलाव और कप्तानी

इस मैच में मुंबई इंडियंस ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव किए. हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं थे, इसलिए वह मैच नहीं खेल पाए. उनकी जगह दीपक चाहर को मौका मिला. साथ ही ट्रेंट बोल्ट की जगह कॉर्बिन बॉश और अल्लाह गजनफर की जगह मिचेल सैंटनर को टीम में शामिल किया गया. कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव ने संभाली और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश की.

(इनपुट: IANS)

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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