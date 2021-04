MI vs RCB Highlights IPL 2021: विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत जीत के साथ की है. इस सीजन के पहले मैच में RCB ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को 2 विकेट से मात दी है. इस रोमांचक मैच में आरसीबी को मैच की आखिरी गेंद पर जीत दिलाई. 2012 से ही मुंबई की टीम कभी भी इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला नहीं जीत पाई है. आरसीबी के लिए पहले हर्षल पटेल ने 27 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. इसके बाद टीम के सीनियर खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने 27 गेंदों में 48 रन की नाबाद पारी खेली. Also Read - IPL 2021- MI vs RCB: इन 5 वजहों से रॉयल चैलेंजर्स ने मुंबई इंडियंस को दी मात