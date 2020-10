Dream11 Team Prediction Also Read - IPL 2020, KXIP vs CSK, Preview: पंजाब के खिलाफ मैच में चेन्नई के पास वापसी का 'आखिरी मौका'

आईपीएल 2020 के 17वें मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी. हैदराबाद के लिए पेसर भुवनेश्वर कुमार की चोट चिंता का विषय है जो चेन्नई के खिलाफ मैच में चोटिल हो गए थे. Also Read - IPL 2020, MI vs SRH, Preview: शारजाह के मैदान पर मुंबई पर भारी पड़ सकती है हैदराबाद

मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने चार मैचों में 170 रन बनाए हैं और वह शानदार लय में चल रहे हैं. सनराइजर्स के हौसले भी सीएसके पर 7 रन की जीत के बाद से बुलंद है. इस मैच में उसके युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

TOSS: The IPL 2020 match toss between Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad will take place at 3 PM (IST) –October 4.

Match Time: 3.30 PM IST

Venue: Sharjah Cricket Stadium, Sharjah

MI vs SRH: My Dream11 Team

विकेटकीपर : जॉनी बेयरस्टो

बल्लेबाज : रोहित शर्मा, डेविड वॉर्नर, मनीष पांडे, इशान किशन, प्रियम गर्ग

ऑलराउंडर्स : हार्दिक पांडया, कीरोन पोलार्ड

बॉलर्स : जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, राहुल चाहर

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

मुंबई इंडियंस

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रोहित शर्मा (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, हार्दिक पांडया, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांडया, राहुल चाहर, जेम्स पैटिंसन, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह।

सनराइजर्स हैदराबाद

डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, सिद्धार्थ कौल, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, खलील अहमद।

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians IPL Full Squad)

रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिग्विजय देशमुख, हार्दिक पांड्या, इशान किशन, जेम्स पैटिंसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, मिशेल मैक्लेनघन, मोहसिन खान, नेथन कूल्टर नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डी कॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट।

सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad IPL Full Squad)

डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टॉ(विकेटकीपर), केन विलियमसन, मनीष पांडे, श्रीवत्स गोस्वामी, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, रिधिमान साहा (विकेटकीपर), अब्दुल समद, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अभिषेक शर्मा, बी संदीप, संजय यादव, फेबियन एलेन, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, सिद्धार्थ कौल, बिली स्टानलेक, टी नटराजन, बासिल थम्पी।

